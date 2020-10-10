ديمقراطي طلب من غراهام إجراء فحص كورونا.. فتم إلغاء المناظرة

رفض المرشح الديمقراطي كيمي هاريسون، مناظرة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الجمعة، في ولاية جنوب كارولينا طالبا من غراهام إجراء اختبار كورونا.

Appears @harrisonjaime is skipping tonights debate.



Mr. Harrision is ducking the debate because the more we know about his radical policies, the less likely he is to win. It's not about medicine, its politics.



His liberal views are a loser in South Carolina - and he knows it! — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 9, 2020

وتم إلغاء الحدث بعد أن قال هاريسون، إنه لن يشارك في المناظرة ما لم يتم اختبار غراهام لـ COVID-19 قبل أن يجتمعا، وهو طلب رفضه غراهام. وسيشارك الاثنان بدلاً من ذلك في منتديات منفصلة مدتها 30 دقيقة على محطة WSPA المحلية في سبارتنبورغ.

ويمثل القرار بشأن المقابلات المنفصلة نهاية زوبعة استمرت 24 ساعة، حيث زعم هاريسون أن اختبار COVID-19 كان يمثل مشكلة تتعلق بالسلامة، بينما رد غراهام بالقول إن الديمقراطي كان يحاول إجراء تغيير في اللحظة الأخيرة على القواعد التي اتبعها الاثنان وكانت الحملة قد وافقت بالفعل.

وقال غراهام على تويتر: "يبدو أن هاريسون يهرب من المناظرة الليلة، إن السيد هاريسون يتجنب النقاش لأنه كلما عرفنا المزيد عن سياساته المتطرفة، قل احتمال فوزه. الأمر لا يتعلق بالصحة بل بالسياسة، وآراؤه التقدمية خاسرة في ساوث كارولينا، وهو يعرف ذلك". وتابع "هاريسون يطالب بمعاملة خاصة. هل يطلب من أي شخص آخر من سكان كارولينا الجنوبية إجراء اختبار على كل شخص يود الاتصال به قبل مقابلته؟".

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ورد المتحدث باسم حملة هاريسون، جاي كينغ، في بيان: "نشعر بخيبة أمل لأن ليندسي فشل في إجراء اختبار بسيط لفيروس كورونا، لكننا نقدر أن مضيفينا تمكنوا من تغيير شكل الحدث لجعله أكثر أمانًا للجميع. هاريسون سيكون هناك في سبارتنبرغ للتحدث إلى الناخبين".

وكان تغيير المناظرة هو أحدث تطور في سباق مجلس الشيوخ الذي أصبح تنافسيًا بشكل متزايد، حيث أظهر عدد من استطلاعات الرأي أن غراهام وهاريسون يتعادلان في السباق في ولاية جنوب كارولينا ليوم الانتخابات.