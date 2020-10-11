الطبيب كونلي: الرئيس "لم يعد يُشكّل" مصدراً للعدوى

أعلن طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، السبت، أنّ دونالد ترمب لم يعد يُعتبر مصدراً لخطر انتقال عدوى كوفيد-19، وذلك بعد تسعة أيّام من ظهور النتيجة الإيجابيّة لفحص كورونا، الذي كان الرئيس الأميركي قد خضع له.

وقال كونلي في بيان "يسرّني هذا المساء أن أعلن أنّه بالإضافة إلى استيفاء الرئيس معايير المراكز الأميركيّة لمكافحة الأمراض والوقاية منها لناحية التمكّن من وَقف الحجْر الصحّي بشكل آمن، فإنّ اختبار (بي سي آر) هذا الصباح (السبت) يُظهر، وفقًا للمعايير المعترف بها حاليًا، أنّه (ترمب) لم يعد يُعتبر (مصدراً) لخطر انتقال العدوى إلى الآخرين".

وكان الرئيس الأميركي، قال مساء الجمعة، إنه توقف عن تناول الأدوية المضادة لفيروس كورونا، كاشفاً مزيداً من التفاصيل بشأن معركته مع فيروس كورونا المستجد.

وأكد ترمب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" Fox News الأميركية، أنه لا يتناول أي دواء الآن بعد تماثله للشفاء.

وأضاف أنه لم يعانِ من أي مشكلة في التنفس، وأنه عانى فقط من أعراض خفيفة ليست كتلك التي عانى منها كثير من المصابين بكورونا.

وقال أطباء ترمب في وقت سابق، إنهم أعطوه مزيجًا قويًا من الأدوية العلاجية بما في ذلك "ديكساميثازون"، الذي يعطى عادة لحالات كوفيد-19 الخطيرة. وقال ترمب أيضًا إنه خضع مجددا لفحص كوفيد-19.