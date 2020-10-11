إيميل هيلاري يكشف: مبلغ طائل من قطر لتمويل قناة إخوانية

كشف أحد الإيميلات المسربة عن وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، والمؤرخ في سبتمبر 2012 عن تعاون قطري مع تنظيم الإخوان، لإنشاء قناة إعلامية باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار.

وبحسب الإيميل جاء هذا المشروع بعد أن اشتكت جماعة الإخوان من ضعف مؤسساتها الإعلامية مقارنة بالمؤسسات الإعلامية الأخرى.

موضوع يهمك قال الرئيس دونالد ترمب على حسابه في "تويتر"، الخميس، إنه "كان يجب عدم السمح للديمقراطي جو بايدن بالترشح للانتخابات... ترمب: بايدن متورط مع أوباما وكلينتون بـ"خيانة" أميركا أميركا

100 مليون دولار

إلى ذلك، أظهرت الوثيقة المسربة أن الجماعة اشترطت على قطر أن يتولى القيادي الإخواني، خيرت الشاطر، إدارة القناة، وأن يكون مشرفا مباشرا على المؤسسة التي ستمولها الدوحة برأس مال مبدئي 100 مليون دولار، وسوف تكون البداية قناة إخبارية مع صحيفة مستقلة تدعم الإخوان.

إلا أن الإيميل لم يتحدث عن مصير المشروع وتفاصيله النهائية، وما آل إليه لاحقا.

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كان قد وجه انتقادات نادرة قبل أيام قليلة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو لعدم قدرته على نشر إيميلات وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون التي استخدمت إيميلها الخاص أثناء عملها وزيرة للخارجية، وهو أمر غير قانون وله عواقب دستورية.

فتعهد بومبيو الجمعة، بنشر رسائل البريد الإلكتروني المثيرة للجدل التي تعود للوزيرة الديمقراطية، وهي رسائل يقول المعسكر الرئاسي إنها ستُثبِت أنه ينبغي محاكمة كلينتون.

انتقادات ترمب

ووجّه ترمب، الخميس، انتقادات نادرة لاثنين من أقرب مساعديه، هما بومبيو والمدعي العام وزير العدل بيل بار، قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية.

وفي مقابلة هاتفية مع "فوكس بيزنس" Fox Business، طالب الرئيس الجمهوري الذي اضطر لتعليق حملته الانتخابية بسبب إصابته بكوفيد-19، بأن يتخذ الوزيران إجراءات فيما يخص إدارة سلفه باراك أوباما.

كما قال إن على بومبيو أن يجد وسيلة لنشر رسائل إلكترونية من هيلاري كلينتون، مرشحة الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2016، وهو ما يطالب به نشطاء الجمهوريين الذين ينتقدون استخدامها خادماً خاصاً عندما كانت وزيرة للخارجية.

يُذكر أن بومبيو اشتهر بنبرته الحادة في استجواب كلينتون، عندما كان عضوا في الكونغرس قبل سنوات يحقق في الهجوم الدامي على القنصلية الأميركية في بنغازي بليبيا.