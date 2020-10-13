طبيب البيت الأبيض: ترمب خضع لفحص كورونا والنتيجة سلبية

أعلن طبيب البيت الأبيض، الثلاثاء، أن نتائج فحوص الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخاصة بكورونا جاءت سلبية لأيام متتالية، وأنه ليس معدياً للآخرين.

وقال الدكتور شون كونلي في مذكرة صادرة عن البيت الأبيض إن "النتائج التي تشير إلى أن ترمب ليس معديا تستند إلى إرشادات وبيانات المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها".

موضوع يهمك شغل الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الفترة الماضية بال العالم أجمع على صحته بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.وبعد... من وراء كوكتيل الجرعات التي "أنقذت" ترمب من كورونا؟ أميركا

كما أضاف إن الاختبارات السلبية وغيرها من البيانات السريرية "تشير إلى عدم وجود تكاثر فيروسي يمكن اكتشافه".

وأوضح الطبيب أنّ تحديد شفاء الرئيس من كوفيد-19 تمّ بناء على عوامل عدّة وليس على نتائج الفحص السريع فحسب.

هذا وكان الرئيس الأميركي قد أكد أنه خال من الوباء، وقال في مقابلة مع فوكس نيوز " أنا خالٍ من كورونا وربما أصبح لدي مناعة مدى الحياة".

كما أضاف ترمب، الذي مكث ثلاث ليال في المستشفى بعدما كشف في الثاني من أكتوبر تشرين الأول عن إصابته بالعدوى، أنه لم يعد يتناول أدوية. وقال "لقد هزمت هذا الفيروس الصيني المجنون المروع.. يبدو أن لدي مناعة".

يذكر أن الرئيس الأميركي البالغ من العمر 74 عاماً، أعلن، الجمعة، أنه توقف عن تناول الأدوية المضادة لفيروس كورونا، قائلاً في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز أيضا" إنه لم يعد يتناول أي دواء الآن بعد تماثله للشفاء. وأضاف في حينه أنه لم يعانِِ من أي مشكلة في التنفس، إنما فقط من أعراض خفيفة ليست كتلك التي عانى منها كثير من المصابين بالفيروس التاجي.

أتى ذلك، بعد أن كشف أطباؤه في وقت سابق أنهم أعطوه مزيجًا قويًا من الأدوية العلاجية، بما في ذلك "ديكساميثازون"، الذي يعطى عادة لحالات كوفيد-19 الخطيرة.