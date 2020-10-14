تقدم بايدن على ترمب في ميشيغان وتقاربهما بنورث كارولاينا

أظهر استطلاع رأي لرويترز/إبسوس الثلاثاء أن مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن حافظ على تقدمه بفارق ملحوظ على الرئيس دونالد ترمب في ولاية ميشيغان، إلا أن المنافسة بين الاثنين متقاربة جدا في ولاية نورث كارولاينا.

واستطلعت رويترز/إبسوس آراء الناخبين المحتملين في ست ولايات هي ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان ونورث كارولاينا وفلوريدا وأريزونا والتي ستلعب دورا محوريا في تحديد فوز ترمب بولاية ثانية أو وصول بايدن للبيت الأبيض.

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وخلال الاستطلاع الذي أجري في الفترة من السابع إلى الثالث عشر من أكتوبر تشرين الأول جاءت نسبة تأييد بايدن 51 بالمئة مقابل 43 بالمئة لترمب. وهذه النتائج تماثل ما كانت عليه في الأسبوع الماضي.

وقال 22 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم أدلوا بأصواتهم بالفعل.

ويرى 51 بالمئة من المشاركين أن تعامل بايدن مع جائحة فيروس كورونا سيكون أفضل مقابل 41 بالمئة قالوا إن تعامل ترمب سيكون الأفضل.

وقال 47 بالمئة إن ترمب سيكون أفضل في إدارة الاقتصاد مقابل 46 بالمئة قالوا إن بايدن سيكون أفضل.