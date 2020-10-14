"مناظرة بديلة".. ترمب وبايدن على الشاشة بشكل منفصل ومتزامن

يشارك الرئيس الأميركي دونالد ترمب غداً الخميس في لقاء تلفزيوني للإجابة على أسئلة الناخبين، وفق ما أفادت شبكة "إن. بي. سي" التي تنظم الحدث وتنقله، فارضاً مواجهة متزامنة مع منافسه جو بايدن الذي سبق وأن أعلن عن لقاء تلفزيوني مشابه مع شبكة تلفزيونية أخرى قبل أسبوع.

وكان من المقرر أن يتواجه المرشحان في مناظرة ثانية مساء الخميس، لكنهما استعاضا عن ذلك بلقاءين منفصلين ومتزامنين مع ناخبين في استوديوهات تلفزيونية، حيث يظهر ترمب على شبكة "إن. بي. سي" من ميامي وبايدن على شبكة "آيه. بي. سي" من فيلادلفيا.

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وكانت من المفترض أن تتضمن المناظرة الثانية أسئلة يطرحها الناخبون على المرشحين بشكل مباشر، لكن إصابة ترمب بفيروس كورونا أطاحت بها.

وحاول منظمو المناظرة الثانية إجراءها بطريقة افتراضية لأسباب صحية، لكن ترمب رفض ذلك بشكل قاطع ما أدى إلى الغائها.

وقالت شبكة "إن. بي. سي" الأربعاء إنها تلقت بياناً من كبير خبراء الصحة والأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنطوني فاوتشي يؤكد فيه و"بدرجة عالية من الثقة" أن ترمب الآن لا يحمل أي "فيروس معدٍ".

وسيتم احترام التباعد الاجتماعي بين ترمب والمقدمة التي ستدير البرنامج على شبكة "إن. بي. سي" الذي سيعقد في مكان مفتوح، كما سيرتدي الحاضرون كمامات واقية، وفق الشبكة.

ويجري بايدن فحوص فيروس كورونا بشكل دوري منذ أن أعلن ترمب عن إصابته، لكن النتائج جاءت دائما سلبية.