بومبيو: ندعم أمن حلفائنا في مواجهة تهديدات إيران

عبّر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الأربعاء عن سعادة الولايات المتحدة لاتخاذ الحكومة العراقية المزيد من الإجراءات لحماية السفارة الأميركية في بغداد من الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.

وقال في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية: "نحن سعداء لفعل العراقيين المزيد من أجل تعزيز الأمن لفريقنا على الأرض".

وأضاف: "ميليشيات مارقة تستهدف ديبلوماسيين أميركيين مهمتهم مساعدة شعب العراق"، مؤكداً أن إيران تدعم الميليشيات العراقية التي تستهدف البعثات الدبلوماسية. واتهم بومبيو إيران بمواصلة زعزعة أمن العراق واستقراره عبر ميليشياتها.

في المقابل، اعتبر بومبيو أن "سياسة الضغط القصوى على إيران حرمتها من موارد لدعم الإرهاب". وشدد على أن واشنطن تدعم أمن حلفائها "في مواجهة تهديدات إيران"، مضيفاً أن "إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب دعمت دول الخليج أكثر من أي إدارة أخرى".

وأكد بومبيو أن طهران "تدعم هجمات الحوثيين على السعودية"، وأضاف رداً على سؤال لمراسلة قناة "العربية"، أن "إيران تأمر الحوثيين بمنع إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني".

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في سياق آخر، رحّب بومبيو بالمحادثات التي انطلقت بين لبنان وإسرائيل اليوم لترسيم حدود البحرين بين البلدين.

من جهة أخرى، أكد أنه ناقش مع ترمب الوضع في ناغورنو كاراباخ، حيث تتحارب أرمينيا وأذربيجان، مطالباً جميع الأطراف بوقف التصعيد. وأضاف: "لاحظنا قيام تركيا بدعم موقف أذربيجان في الصراع"، داعياً لـ"تسوية سلمية للنزاع" بين أذربيجان وأرمينيا.

وأخيراً، اعتبر بومبيو أن "على أوروبا تحمل مسؤولية مواطنيها" الذين انضموا لداعش والمعتقلين حالياً في سوريا والعراق والموافقة على استلامهم، مضيفاً: "سنواصل ملاحقة عناصر داعش في العراق وسوريا".