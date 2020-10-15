ترمب: لن نغلق البلاد مجددا حتى مع ارتفاع إصابات كورونا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس أن إدارته لن تقوم بعمليات إغلاق جديدة حتى مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

كما كرر في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، نشر مقاطع منها على حسابه على تويتر، أن البلاد تشهد فعلا بعض الطفرات، إلا أن الحكومة تتعامل بشكل جيد مع الوباء.

إلى ذلك، لفت إلى أن السلطات تعلمت المزيد عن الفيروس المستجد، مضيفا أن الصغار والشباب يتمتعون بنسبة عالية من المناعة.

وعلى صعيد متصل أكد الرئيس الأميركي الذي دأب على انتقاد الصين منذ انتشار الوباء، أنه لم يتحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ منذ فترة وأنه لا يرغب في ذلك، مشيرا إلى مخاوفه من تعامل الصين مع فيروس كورونا. وتابع قائلاً "لم أتحدث معه منذ فترة لأنني لا أريد التحدث معه". وأضاف أن الصين‭‭ ‬‬تواصل طلب بضائع أميركية بموجب الاتفاق التجاري الموقع بين البلدين في يناير.

وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الصيني قد حاول الاتصال به، أحجم ترمب عن التعليق.

ارتفاع حاد في طلبات الإعانات

تأتي تصريحات ترمب في وقت أظهر مؤشر الطلبات الجديدة للعاطلين عن العمل في الولايات المتحدة للحصول على إعانات ارتفاعا غير متوقع الأسبوع الماضي وصل إلى 898 ألف طلب، وفق بيانات وزارة العمل الأميركية الخميس.

وتمثّل الزيادة البالغة 53 ألف طلب مقارنة بالأسبوع الماضي الارتفاع الأكثر حدة للطلبات الأولية المعدّلة موسميا منذ أسبوع 15 آب/أغسطس، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة التعافي من موجات الصرف الجماعي للعمال بسبب إجراءات الإغلاق لوقف انتشار كوفيد-19.

وأعادت هذه القفزة مستويات الطلبات الأولية إلى ما كانت عليه أواخر آب/أغسطس، حيث بقيت أعلى من معدلات أسوأ أسبوع خلال الأزمة المالية بين عامي 2008-2010، وهو آخر تدهور اقتصادي شهدته البلاد.

وتقدّم 372,891 شخصا آخر بطلبات للحصول على إعانات بموجب برنامج خاص لمساعدة العمال الذين خسروا وظائفهم بسبب الجائحة لكنهم غير مؤهلين للحصول على مساعدات، أي أقل بنحو 91 ألفا مقارنة بالأسبوع السابق، وفق الأرقام غير المعدلة.