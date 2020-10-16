رقم مرتفع.. إصابات كورونا في أميركا تتجاوز 8 ملايين

كشف إحصاء لرويترز أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز ثمانية ملايين اليوم الخميس، بعدما قفز بواقع مليون حالة خلال أقل من شهر، بينما تشهد البلاد زيادة كبيرة جديدة في الإصابات مع بدء انخفاض درجات الحرارة.

موضوع يهمك أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس أن إدارته لن تقوم بعمليات إغلاق جديدة حتى مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في... ترمب: لن نغلق البلاد مجددا حتى مع ارتفاع إصابات كورونا أميركا

وتجاوز عدد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة 217 ألفا منذ بدء الجائحة.

وسجلت الولايات المتحدة 60 ألف إصابة جديدة يوم الأربعاء، وهو أعلى رقم منذ 14 أغسطس آب، مع زيادة الحالات في جميع المناطق، لاسيما في الغرب الأوسط.

من جانبها، قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الخميس إن عدد إصابات كورونا الإجمالي في الولايات المتحدة وصل إلى سبعة ملايين و894768 حالة بعد زيادة 59761 إصابة على الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 216025 بعد أن أودى المرض بحياة 831 آخرين.

وسجلت المراكز الأميركية حصيلتها من الإصابات بالمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويعرف باسم كوفيد-19 عند الرابعة مساء أمس، مقارنة بالإحصائية التي سجلتها قبل يوم واحد.

هذا ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة

