واشنطن: العقوبات مستمرة على إيران.. وسياسة الضغط ناجحة

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، إن العقوبات المفروضة على إيران ستستمر طالما ظل الرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض، مشدداً على أن سياسة الضغط القصوى على طهران كانت ناجحة.

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إلى ذلك، أضاف أوبراين، خلال منتدى أسبن الأمني في العاصمة واشنطن، الجمعة، أن الإيرانيين "ينتظرون ماذا سيحصل في الانتخابات هنا، وهم يفضلون أن تصل إدارة جديدة إلى البيت الأبيض. لكن إذا بقي ترمب لأربع سنوات مقبلة فإن العقوبات الاقتصادية ستستمر".

وشدد مستشار الأمن القومي الأميركي على ضرورة تفكيك البرنامج النووي الإيراني، حتى لا تهدد طهران العالم بصواريخها.

وفي الملف العراقي، أكد سعي واشنطن لإعادة القوات الأميركية من العراق، لكنه أضاف "سنبقي على البعض هناك".

في المقابل، قال إن واشنطن تريد سحب قواتها من أفغانستان، ولكن بطريقة تساعد حلفاءها وشركاءها.