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ترمب يهاجم فاوتشي.. ويتهم البعض بالمراهنة على عدم شفائه

المصدر: دبي - العربية.نت
أنتوني فاوتشي ودونالد ترمب في البيت الأبيض - أرشيفية
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن البعض راهن على عدم شفائه من كوفيد -19.

وقال الاثنين إنه سيخضع لفحص فيروس كورونا قبل‭ ‬المناظرة الرئاسية المقبلة مع المرشح الديمقراطي جو بايدن هذا الأسبوع.

وعند سؤاله عما إذا كان سيخضع للفحص قبل مناظرة بايدن في ناشفيل يوم الخميس، قال ترامب "بالطبع، لن تكون لدي أدنى مشكلة إزاء ذلك".

وأعلن ترامب في الثاني من أكتوبر تشرين الأول ثبوت إصابته بمرض كوفيد-19، ورفض الإفصاح عن آخر مرة جاءت فيها نتائج الفحوص سلبية قبل خوضه المناظرة السابقة في 29 سبتمبر أيلول

وهاجم ترمب مرة جديدة الاثنين بحدة الطبيب أنطوني فاوتشي الذي يحظى باحترام شديد في الولايات المتحدة والعضو في خلية الأزمة المتعلقة بوباء كوفيد-19 في البيت الأبيض.

وقال ترمب خلال اتصال هاتفي مع أعضاء فريق حملته الانتخابية، بحضور وسائل إعلام، "لقد سئم الناس (من الحديث) عن كوفيد-19".

وأضاف ترمب بحسب شبكة بوليتيكو الأميركية "الناس يقولون: (اتركونا وشأننا). لقد تعبوا. تعبوا من الإصغاء لفاوتشي وكل هؤلاء الأغبياء".

وأدى الوباء إلى وفاة أكثر من 219 ألف شخص في الولايات المتحدة.
وقال ترمب ساخراً "إنه في هذا المنصب منذ 500 عام"، في إشارة إلى فاوتشي البالغ 79 عاماً والمعروف عالمياً والذي يدير معهد الأمراض المعدية.

وتابع ترامب "لو أصغينا إليه، لكان توفي نحو 700 ألف أو 800 ألف شخص"، معتبراً في الوقت نفسه أن إقالته ستكون لها نتائج عكسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأثار هذا الهجوم الرئاسي الجديد رد فعل حادا من السناتور الجمهوري لامار الكسندر الذي كتب على تويتر أن "الطبيب فاوتشي هو أحد العاملين الاكثر مدعاة للتقدير في البلاد"، مذكرا بإنه واكب ستة رؤساء بدءا برونالد ريغان.

وأضاف "لو استمع عدد أكبر من الأميركيين الى نصائحه لكان عدد الاصابات بكوفيد-19 أقل، ولكنا في مأمن اكبر للعودة الى المدرسة والعمل".

السيناتور لامار الكسندر السيناتور لامار الكسندر

وأعرب فاوتشي قبل أسبوع عن استيائه من استخدام تصريحات له في فيديو أعده فريق حملة ترمب حول فيروس كورونا المستجد.
وقال "بعد نحو خمسة عقود من العمل في الخدمة العامة، لم أعلن أبداً دعماً علنياً لأي مرشح"، مستنكراً إخراج تصريحاته عن سياقها.

وحاول فاوتشي أكثر من مرة توضيح أو تصحيح تصريحات لترمب حول لقاحات أو علاجات يجري تطويرها ضد الوباء.
وعلت النبرة أحياناً بين الرجلين، كما في نيسان/ابريل حين أعاد ترمب تغريد منشور ورد فيه وسم "#اطردوا فاوتشي"، قبل أن يؤكد أن "طوني" فاوتشي يقوم بعمل رائع.

كلمات دالّة

#فاوتشي, #ترمب
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