سيناتور جمهوري يطلب كشف نتائج التحقيق بقضية بايدن ونجله

قال السناتور الأميركي رون جونسون إن مكتب التحقيقات الفيدرالي رفض تقديم تفسير حول طريقة تعامله مع جهاز كمبيوتر محمول يُزعم أنه لهانتر بايدن نجل جو بايدن المرشح الرئاسي.

والتقى محققون في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ، والتي يرأسها جونسون، مع صاحب متجر كمبيوتر يقول إنه حصل على الكمبيوتر المحمول العام الماضي.

وفي رسالة يوم السبت إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، سأل جونسون عما إذا كان المالك، جون بول ماك إسحاق، قد قدم معلومات دقيقة حول تعامله مع الكمبيوتر وتفاعلاته مع المكتب.

"مخالفات جنائية"

وسأل الجمهوري من ولاية ويسكونسن أيضًا عما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد حقق في محتويات جهاز كمبيوتر محمول لهانتر بايدن وما إذا كان المحققون قد وجدوا أدلة على ارتكاب أي مخالفات جنائية.

وكتب جونسون: "يجب أن تعرف اللجنة ما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي قد قام بتقييم صحة المواد التي قدمها المبلغون، وما هي الإجراءات، إن وجدت، التي اتخذها مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ الحصول على هذه المعلومات".

وقال جونسون إن المبلغين عن المخالفات اتصلوا بمكتبه في 24 سبتمبر ، بعد يوم من إصدار الجمهوريين لتقرير عن تعاملات هانتر بايدن التجارية.

وكتب جونسون: "أبلغ إسحاق أنه كان بحوزته جهاز كمبيوتر محمول تركه هانتر بايدن في محله لإصلاحه". وبحسب ما ورد، التقى المحققون في لجنة جونسون بإسحاق في 5 أكتوبر. وجاء في الرسالة: "لقد أبلغنا أيضًا أنه قدم محتويات الكمبيوتر إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ردًا على أمر استدعاء من هيئة محلفين كبرى في 9 ديسمبر 2019".

نشر بعض رسائل البريد الإلكتروني

وبدأت صحيفة نيويورك بوست هذا الأسبوع بنشر بعض رسائل البريد الإلكتروني المزعومة من الكمبيوتر المحمول. وقدم رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الوثائق الأسبوع الماضي للصحيفة.

وقال إسحاق إن رجلاً يعتقد أنه هانتر بايدن أحضر جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به لإصلاحه في أبريل 2019 ، لكنه لم يعد لاستعادته. وقال إنه أخذ نسخة من القرص الصلب للكمبيوتر قبل تسليم الجهاز للمحققين العام الماضي. وشارك نسخة من الجهاز مع جولياني، الذي أرسل الوثائق إلى نيويورك بوست الأميركية.

وأثارت الوثائق التي نشرتها نيويورك بوست تساؤلات حول تعاملات هانتر بايدن التجارية مع أوكرانيا والصين. كما نشرت الصحيفة صورًا يُزعم أنها من كمبيوتر بايدن تظهره في حالة سكر على ما يبدو ، وكان هانتر بايدن منفتحًا بشأن صراعاته مع إدمان المخدرات.

وقال جونسون في رسالته إن موظفي لجنته اتصلوا بمسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن الكمبيوتر المحمول بعد لقاء إسحاق من أجل التحقق من صحة مزاعمه مضيفا أن الوكالة رفضت التحقيق.

مزاعم "احتيالية أو غير دقيقة"

وقال جونسون إنه يريد معرفة ما إذا كانت مزاعم إسحاق "قد تكون احتيالية أو غير دقيقة".

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وكتب جونسون إلى المكتب الفيدرلي: "إذا كانت أي معلومات عُرضت على اللجنة مرتبطة بمحاولة خصم أجنبي للتدخل في الانتخابات، أتوقع أن يضمن المكتب حماية اللجنة وتلقي إحاطة دفاعية".

وزعم الديمقراطيون أن الحكومة الروسية ربما تكون متورطة بطريقة ما في نشر رسائل البريد الإلكتروني لبايدن. وأشاروا إلى تعاون جولياني السابق مع مشرع أوكراني يخضع لعقوبات في الولايات المتحدة بسبب علاقاته بروسيا.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس يوم الجمعة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق فيما إذا كانت أجهزة المخابرات الأجنبية لعبت دورًا في الحصول على رسائل البريد الإلكتروني أو نشرها.

ولم تنف حملة بايدن وهنتر بايدن ادعاء إسحاق حول كيفية وصول الكمبيوتر إلى متجره. كما أنهم لم يجادلوا في صحة أي من رسائل البريد الإلكتروني المنشورة حتى الآن. وأفادت قناة فوكس نيوز يوم الجمعة أن شخصًا واحدًا ورد اسمه في رسائل البريد الإلكتروني نشرتها صحيفة نيويورك بوست أكد دقة الوثيقة.