تعاملوا مع إيران.. عقوبات أميركية على كيانات وأفراد من الصين

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها أدرجت شخصيتين وست مؤسسات من الصين على قائمتها السوداء لتعاملهم مع شركة شحن إيرانية، وساعدوها في بعض الحالات على الإفلات من العقوبات الأميركية.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن المؤسسات الصينية التي تعاملت مع الأسطول البحري لخطوط الشحن لجمهورية إيرانالإسلامية (إيريسل غروب) هي شركات (ريتش هولدنغ غروب شانغهاي)، و(ريتش شيبينغ لاينز) و(ديلايت شيبينغ) و(غريشس شيبينغ) و(نوبل شيبينغ) و(سوبريم شيبينغ).

وقالت الوزارة في بيان إنها أدرجت إيريك تشين المدير التنفيذي لشركة (ريتش هولدنغ) ورئيس الشركة دانيل هي على القائمة أيضا.

ونتيجة لإدراجهم على قائمة الخزانة الأميركية السوداء، يجري تجميد أصول هذه الكيانات والأفراد ويمنع المواطنون الأميركيون بشكل عام من التعامل معهم.



وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان "اليوم، نؤكد على تحذيرنا لجميع أصحاب المصالح في العالم: إذا تعاملتم مع شركة

(إيريسل غروب) فستكونون عرضة للعقوبات الأميركية".



وهذه العقوبات هي الأحدث ضمن سلسلة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على طهران في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عام 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي عام 2015 الذي أبرمته إيران مع ست قوى عالمية كبرى.