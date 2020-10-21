بومبيو: لا موعد بعد لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأربعاء، مباشرة العمل على قضية رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وقال في مؤتمر صحافي، "قرار العلاقة مع إسرائيل قرار سيادي يعود للحكومة السودانية"، مشيراً إلى أنه لا يوجد توقيت لإعلان شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب.

موضوع يهمك في جديد الضربة التي استهدفت ليل الثلاثاء الأربعاء منطقة القنيطرة جنوب سوريا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء،... الضربة الإسرائيلية بالقنيطرة.. مقتل 3 موالين لحزب الله سوريا

كما تطرق للأزمة بين أرمينيا وأذربيجان، وقال إن "الأولوية في ناغورنو كاراباخ لوقف التصعيد والعمل العسكري".

كما أضاف أن السلاح الروسي يشكل تهديداً لنا ولحلفائنا، مشيراً إلى أن الاتفاق يلزم روسيا بالتصريح عن عدد الرؤوس الحربية النووية.

لا أموال مقابل الإفراج

وفي الشأن اليمني، قال "نجحنا في تحرير اثنين من مواطنينا لدى الحوثيين"، موجها الشكر للسعودية على مساعدتها في الإفراج عنهم.

كما أضاف "نواصل العمل على إطلاق سراح المتجزين في سوريا وإيران وسياستنا ألا ندفع أموالاً مقابل ذلك"، مبيناً "لن نعدل سياستنا في سوريا للإفراج عن الصحافي أوستن".

وحول أزمة ليبيا قال "نؤيد المساعي التي تبذلها 5 +5 بشأن ليبيا"، مطالبا القوات الأجنبية مغادرة البلاد، تمهيداً لحل النزاع.

جرائم الأسد ورسائل هيلاري كلينتون

أما في الملف السوري قال "نظام الأسد يتحمل مسؤولية الجرائم المرتكبة في سوريا".

وحول رسائل هيلاري كلينتون قال "سيتم الإعلان عن قضيتها في الوقت المناسب".

كما تطرق للخلاف بين كوريا الشمالية ونظيرتها الجنوبية، وقال "الموقف الأميركي لم يتغير بشأن الخلاف بين الكوريتين".

فيما تطرق لفيروس كورونا المستجد، متهماً الصين بعدم الشفافية حول خروج الفيروس من ووهان.