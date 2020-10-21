هذا موعد تصويت مجلس الشيوخ على تعيين باريت

أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور ميتش ماكونيل الثلاثاء أنّ المجلس سيصوّت الاثنين المقبل، قبل ثمانية أيام من الانتخابات الرئاسية، على تعيين القاضية إيمي كوني باريت، مرشّحة الرئيس دونالد ترمب، عضواً في المحكمة العليا.

موضوع يهمك اختطفت مليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق في ليبيا، ليل الأربعاء، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، على خلفية قرار... ميليشيات طرابلس تختطف رئيس مؤسسة الإعلام الليبية المغرب العربي

وقال ماكونيل خلال مؤتمر صحافي "سنصوّت الاثنين المقبل لتثبيت تعيين القاضية باريت".

وأضاف "سيكون هذا إنجازاً ضخماً آخر في جهودنا لتعيين رجال ونساء في المحاكم، في المحاكم الفدرالية، ممّن يؤمنون بفكرة غريبة مفادها أنّ وظيفة القاضي هي بالفعل اتّباع القانون".

وكان ترمب رشّح في 26 أيلول/سبتمبر هذه القاضية المحافظة البالغة من العمر 48 عاماً لخلافة الأيقونة التقدّمية والنسوية روث بادر غينسبرغ التي توفّيت قبل ذلك بثمانية أيام بمرض السرطان عن 87 عاماً.

وعلى الرّغم من اعتراض الديموقراطيين على هذا الترشيح ومطالبتهم مجلس الشيوخ بانتظار نتيجة الانتخابات قبل البتّ به، مضى ترمب وحلفاؤه الجمهوريون قدماً في إجراءات تعيين باريت عضواً في أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة من خلال عقد جلسات استماع في مجلس الشيوخ الذي لا بدّ أن يقرّ هذا التعيين كي يصبح نافذاً.

والأسبوع الماضي عقدت لجنة العدل في مجلس الشيوخ جلسات استماع للقاضية باريت استمرت ثلاثة أيام.

رفضت الإفصاح عن مواقفها

وأمام وابل الأسئلة الحادّة التي انهالت عليها، رفضت باريت، القاضية في محكمة استئناف فدرالية في شيكاغو، الإفصاح عن مواقفها بشأن عدد من الموضوعات الساخنة، في مقدّمتها الحقّ في الإجهاض.

ومن المقرّر أن تجتمع لجنة العدل في مجلس الشيوخ الخميس لتصويت إجرائي أول سيسمح ببدء مناقشات خلال جلسة عامة تعقد في اليوم التالي وتليها خطوات عديدة لا بدّ منها قبل الانتقال إلى التصويت النهائي المقرّر يوم الاثنين.

ويكاد يكون تثبيت باريت في المنصب محسوماً نظراً إلى الأغلبية التي يتمتّع بها الجمهوريون في مجلس الشيوخ (53 مقعداً من أصل 100)، على الرّغم من إعلان سناتورتين جمهوريتين رفضهما التصويت للقاضية.