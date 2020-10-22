إدارة ترمب تخطط لمعاقبة منظمات حقوقية وحجب تمويلها

في خطوة مفاجئة، كشف مسؤولان أميركيان أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس معاقبة العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية البارزة - بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وأوكسفام - وحث الحكومات حول العالم على حجب دعمها.

ويمكن أن يأتي الإعلان المقترح من وزارة الخارجية في أقرب وقت هذا الأسبوع. ويدفع وزير الخارجية مايك بومبيو من أجل الإعلان، وفقًا لما ذكره أحد مساعدي الكونغرس الذي لديه اتصالات داخل وزارة الخارجية.

ويتطلع بومبيو إلى خوض الانتخابات الرئاسية في المستقبل، وقد اتخذ عددًا من الخطوات لكسب تأييد الناخبين المحافظين والإنجيليين الذين يشكلون جزءًا رئيسيًا من قاعدة ترمب الانتخابية، وفقا لما أوردته مجلة "بوليتيكو" الأميركية.

لكن الاقتراح يلقى معارضة من موظفي وزارة الخارجية المهنيين. ومن بين المعارضين محامو القسم الذين يحذرون من أن الأمر بني على أسس متزعزعة بسبب مخاوف تتعلق بحرية التعبير، ويمكن أن يؤدي إلى دعاوى قضائية وقد يفتقر حتى إلى أساس قانوني إداري سليم. وأكد مسؤول سابق في وزارة الخارجية هذا الخبر وقال إنه يمكن الإعلان عنه قريبا.

ومن المتوقع أن يتخذ الإعلان شكل تقرير من مكتب إيلان كار، المبعوث الأميركي الخاص لمراقبة ومكافحة معاداة السامية وسوف يسمي التقرير منظمات من بينها أوكسفام وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية. وستعلن أن سياسة الولايات المتحدة هي عدم دعم مثل هذه الجماعات، بما في ذلك الدعم المالي، وتحث الحكومات الأخرى على وقف دعمها. وتفاجأ المسؤولون من المجموعات الثلاث بتقارير وزارة الخارجية المحتمل.

وتستمد مسودة إعلان وزارة الخارجية الكثير من معلوماتها من منظمة NGO Monitor، وهو موقع يتتبع أنشطة منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الدولية المشبوهة.