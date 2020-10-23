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انتقدها ترمب بشدة.. من هي كريستين ويلكر التي تدير المناظرة؟

المصدر: واشنطن - بندر الدوشي
الإعلامية كريستين ويلكر
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هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإعلامية كريستين ويلكر التي ستدير المناظرة الرئاسية الأخيرة مساء الخميس.

يذكر أن ويلكر تعمل في شبكة "إن. بي. سي. نيوز"، وهي مراسلة القناة في البيت الأبيض منذ عام 2011.

وقال ترمب لشبكة "فوكس نيوز" يوم الثلاثاء: "كريستين ويلكر فظيعة. إنها متحزّبة تماماً. والدها ووالدتها من المؤيدين الكبار لجو بايدن. إنهم من مؤيدي الحزب الديمقراطي".

الإعلامية كريستين ويلكر الإعلامية كريستين ويلكر

وقد تبرّع والدا ويلكر بعشرات الآلاف من الدولارات للديمقراطيين، بما في ذلك ما يقرب من 20 ألف دولار للرئيس السابق باراك أوباما، وفقا لماً أوردته "فوكس نيوز".

ويبدو أن ويلكر امتنعت عن الرد على تصريحات الرئيس قبل المناظرة النهائية، التي ستجري في جامعة بيلمونت بولاية تينيسي.

الإعلامية كريستين ويلكر تتجهز للمناظرة الإعلامية كريستين ويلكر تتجهز للمناظرة

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يذكر أن ويلكر ولدت وترعرعت في فيلادلفيا، وتحديداً في حي فيرمونت. والدتها، وهي أميركية سوداء، تعمل كوكيل عقارات، بينما والدها مهندس أبيض اللون.

وتخرجت ويلكر من جامعة هارفارد بمرتبة الشرف عام1998 من قسم التاريخ.

وتبلغ حالياً من العمر 44 عاماً. وقد وتزوجت عام 2017 من جون هيوز، وهو مدير التسويق في شركة "ميرك" للأدوية.

وسوف تطرح ويلكر على بادين وترمب أسئلة حول مجموعة من المواضيع في المناظرة. وقد قالت لجنة المناظرات الرئاسية في وقت سابق من شهر أكتوبر إن ويلكر اختار التركيز على مكافحة فيرو س كورونا، والقضايا التي تواجه العائلات الأميركية، والعرق في أميركا، وتغير المناخ، والأمن القومي، والقيادة.

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