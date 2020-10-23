المناظرة الأخيرة.. ترمب وبايدن يتفقان على عدم الإغلاق بمواجهة كورونا

يتواجه دونالد ترمب اليوم مع منافسه الديمقراطي جو بايدن في مناظرة تلفزيونية أخيرة يتابعها ملايين المشاهدين.

وكان ملف مكافحة فيروس كورونا أول مواضيع المناظرة، حيث أكد ترمب أن أميركا أغلقت "أعظم اقتصاد في العالم لمواجهة الفيروس الصيني". كما شدد على أن لقاح كورونا سيكون جاهزاً خلال أسابيع، مضيفاً أنه سيتم الاعتماد على الجيش لتوزيع اللقاح لملايين الأشخاص.

وشدد ترمب على عدم غغلاق البلاد مجدداً لمواجهة كورونا، مضيفاً: "لايمكن البقاء في القبو كما يفعل بايدن".

من جهته قال بايدن إن "المسؤول عن العدد الكبير بالوفيات (بكورونا في أميركا) يجب أن لا يكون رئيساً"، معتبراً أن ترمب "ليس لديه أي خطة لمواجهة كورونا". وذكّر بايدن بأن "الرئيس سبق وقلل من خطورة كورونا"، مضيفاً: "علينا تطبيق الإجراءات لمواجهة كورونا وليس إغلاق البلاد.. نحن على وشك خسارة 200 ألف شخص إضافي بسبب كورونا".

وتجري المناظرة في ناشفيل في ولاية تينيسي. وقد أعلن فريقا المرشحين قبل ساعات من المناظرة أن فحصهما لكوفيد-19 جاء سلبياً.

ولتجنب الفوضى التي سادت المناظرة الأولى، يتم في المناظرة اليوم فصل ميكروفون المرشح الذي لا يكون دوره في الكلام.

وتأتي هذه الناظرة، بعد مناظرة أولى في أواخر سبتمبر في كليفلاند بولاية أوهايو، انتهت إلى فوضى عارمة ومشادة كلامية مفتوحة بينهما.

موضوع يهمك هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإعلامية كريستين ويلكر التي ستدير المناظرة الرئاسية الأخيرة مساء الخميس.يذكر أن ويلكر... انتقدها ترمب بشدة.. من هي كريستين ويلكر التي تدير المناظرة؟ أميركا

ويومها نعت المرشح الديموقراطي البالغ 77 عاماً والذي يتصدر استطلاعات الرأي، الرئيس الـ45 للولايات المتحدة البالغ من العمر 74 عاماً، بأنه "كاذب" و"عنصري" و"مهرج". ورد ترمبعليه قائلا "أنت لا تمتّ إلى الذكاء بصلة".

وكان ترمب قد رفض إجراء مناظرة افتراضية مع خصمه الديموقراطي في 15 أكتوبر، وهي صيغة تم اقتراحها لتجنب مخاطر انتشار العدوى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد في مطلع الشهر.

وحتّى الآن، أدلى أكثر من 42 مليون أميركي بأصواتهم سواء عبر البريد أو شخصيا، ما يشكّل أكثر من 30% من إجمالي المقترعين في انتخابات 2016، وفق المنظمة المستقلّة "ايليكشنز بروجيكت".