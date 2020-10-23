ترمب: 5 دول ترغب بالانضمام للسلام مع إسرائيل

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الجمعة، إن هناك 5 دول ترغب بالانضمام للسلام مع إسرائيل، ونتوقع انضمام دول كثيرة لاتفاقيات السلام خلال أسابيع أو أشهر.

واتفقت إسرائيل والسودان اليوم، على بدء علاقات اقتصادية وتجارية، وقد ناقش ترمب والبرهان وحمدوك ونتنياهو مستقبل العلاقات.

موضوع يهمك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "دائرة السلام في المنطقة تتوسع بشكل سريع"، وذلك بعد مكالمة أجراها مع... بعد التطبيع مع السودان.. نتنياهو: دائرة السلام تتسع العرب و العالم

من جهته قال مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنر إن دولاً أخرى ستصنع السلام مع إسرائيل، وإنه واثق من حل الصراع مع الفلسطينيين أيضا.