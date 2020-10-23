أميركا: 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن 3 قياديين بحزب الله

خصص برنامج المكافآت من أجل العادلة الأميركي مبالغ تصل إلى عشرة ملايين دولار، لإعطاء معلومات توصل إلى قادة الشبكة المالية لحزب الله اللبناني.

ومن بين أبرز الشخصيات التي خصصت واشنطن المكافآت للوصول إليهم هم "محمد قصير ومحمد قاسم البزال وعلي قصير".

واتهمت واشنطن هذه الشخصيات الثلاث بتمويل الجناح العسكري لحزب الله بملايين الدولارات.

وقال برنامج المكافآت من أجل العدالة إن الشخصيات الثلاث مسؤولة أيضا عن تهريب النفط وإخفاء دور الحرس الثوري الإيراني.

موضوع يهمك قال مسؤول أميركي، في تصريحات خاصة لقناة "العربية"، الجمعة، إن "السودان وافق على إدراج حزب الله ضمن قائمة الإرهاب". ... مسؤول أميركي: السودان وافق على إدراج حزب الله في قائمة الإرهاب العرب و العالم

واتهمت الولايات المتحدة الثلاثة ببيع وتهريب المعادن وتخصيص أموالها لحزب الله.

يذكر أن وزارة الخزنة الأميركية قد فرضت عقوبات على "محمد قصير ومحمد قاسم البزال وعلي قصير" وصنفتهم كإرهابيين.