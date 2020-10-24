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بسبب نجل بايدن.. رئيسا فيسبوك وتويتر أمام اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ

المصدر: دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية
هانتر وجو بايدن
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قالت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأميركي يوم الجمعة: إن الرئيسين التنفيذيين لشركتي فيسبوك وتويتر سيدليان بشهادتهما أمام اللجنة يوم 17 نوفمبر بشأن قرارهما بمنع القصص التي تتحدث عن نجل المرشح الديمقراطي للرئاسة (جو بايدن).

جو بايدن ونجله هانتر جو بايدن ونجله هانتر
هانتر بايدن (أرشيفية- فرانس برس) هانتر بايدن (أرشيفية- فرانس برس)

وصوتت اللجنة القضائية يوم الخميس على استدعاء الرئيسين التنفيذيين. وقالت اللجنة: إن المديرين التنفيذيين سيدليان بشهادتهما بشأن مزاعم التحيز ضد المحافظين.

وتعرضت الشركتان لانتقادات شديدة من المحافظين بسبب قرارهم الإبلاغ عن قصتين من (نيويورك بوست) على أنهما تنشران معلومات مضللة.

المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ

كما سيدلي الرؤساء التنفيذيون لكل من فيسبوك، وتويتر، وغوغل بشهاداتهم أمام لجنة التجارة بمجلس الشيوخ في 28 أكتوبر بشأن قانون رئيسي يحمي شركات الإنترنت، وذلك بعد أن وافقوا على الإدلاء بشهاداتهم طواعية مطلع الشهر الجاري.

وبالإضافة إلى المناقشات بشأن إصلاح القانون المسمى القسم 230 من قانون آداب الاتصالات، الذي يحمي شركات الإنترنت من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون، ستثير جلسة الاستماع قضايا تتعلق بخصوصية المستهلك وتوحيد الوسائط.

الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي

وجعل الرئيس الأميركي (دونالد ترمب) – وهو من الحزب الجمهوري – محاسبة شركات التقنية بسبب مزاعم خنق الأصوات المحافظة موضوعًا لإدارته. ونتيجة لذلك، تكثفت الدعوات لإصلاح القسم 230 قبل انتخابات 3 نوفمبر المقبل، لكن هناك فرصة ضئيلة لموافقة الكونغرس خلال العام الحالي.

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وكان ترمب قد التقى في وقت سابق بتسعة مدعين عامين جمهوريين لمناقشة مصير المادة 230 بعد أن كشفت وزارة العدل عن اقتراح تشريعي يهدف إلى إصلاح القانون.

وأدلى الرؤساء التنفيذيون لشركة غوغل، وفيسبوك، وأبل، وأمازون بشهاداتهم حديثًا أمام لجنة مكافحة الاحتكار التابعة للجنة القضائية لمجلس النواب. ومن المتوقع أن تصدر اللجنة، التي تحقق في كيفية إيذاء ممارسات الشركات المنافسة، تقريرها يوم الاثنين المقبل.

كلمات دالّة

#تويتر, #أميركا, #جو بايدن, #فيسبوك, #ترمب
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