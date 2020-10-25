كبير موظفيه مصاب.. كورونا يتسلل إلى مكتب نائب ترمب

يبدو أن فيروس كورونا شق طريقه إلى مكتب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس. فبينما كان بنس يلقي كلمة له في فلوريدا، انتشر في الإعلام الأميركي خلال الساعات الماضية خبر إصابة مسؤول فريق عمله، وأحد المقربين منه، مارك شورت، بالإضافة إلى كبير مستشاريه، مارتي أوبتس.

ولاحقاً أعلن ديفين أومالي ، السكرتير الصحفي لبنس في بيان أن مارك شورت الذي ثبتت إصابته بـ COVID-19 دخل الحجر الصحي، فيما انطلقت عملية تتبع الذين كانوا على اتصال به."

موضوع يهمك أعلن طبيب البيت الأبيض، الثلاثاء، أن نتائج فحوص الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخاصة بكورونا جاءت سلبية لأيام متتالية،... طبيب البيت الأبيض: ترمب خضع لفحص كورونا والنتيجة سلبية أميركا

كما أكد أن بنس وزوجته كارين خضعا لفحص كورونا أيضا، وقد جاءت النتيجة سلبية.

إلى ذلك أوضح أن بنس، على الرغم من اتصاله الوثيق بشورت، سيواصل نشاطاته وجدول لقاءاته، وفقًا لإرشادات مركز السيطرة على الأمراض، وذلك بعد التشاور مع الوحدة الطبية في البيت الأبيض.

في حين أفادت شبكة إي بي سي الأميركية الأحد أن موظفًا إضافيًا على الأقل في مكتب نائب الرئيس الأميركي ثبتت إصابته أيضا خلال الأيام القليلة الماضية، مضيفة أن العديد من الموظفين الآن في مكتب بنس يخضعون للحجر الصحي.

يذكر أن نائب الرئيس الأميركي كان تجول في أنحاء البلاد خلال الأسابيع الماضية، في إطار الحملة الانتخابية. والسبت زار ليكلاند وتالاهاسي بولاية فلوريدا.

كما أمضى بعض الوقت في مسقط رأسه في ولاية إنديانا يوم الجمعة، حيث صوّت في إنديانابوليس، قبل عقد عدة تجمعات في أوهايو وبنسلفانيا.