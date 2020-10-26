واشنطن: إذا وصلت صواريخ من إيران إلى فنزويلا فسندمرها

حذر المبعوث الخاص للبيت الأبيض لإيران وفنزويلا، إليوت أبرامز، بأن الولايات المتحدة ستدمر أي صواريخ بعيدة المدى ترسلها إيران إلى فنزويلا" وأشار في حوار اليوم الاثنين مع شبكة Fox News التلفزيونية الأميركية، إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب "ستبذل قصارى جهدها" لتفادي وضع من هذا النوع ، لكن في حال وصول الأسلحة إلى الدولة الكاريبية "فسيتم القضاء عليها هناك".

ومع أن وسائل إعلام متنوعة أشارت في الأيام الأخيرة إلى عدم وجود صفقة صواريخ وشيكة بين طهران وكاراكس، إلا أن إيران أعلنت عزمها على بيع أسلحة، وفنزويلا هدف واضح، نظرا إلى أن هذين النظامين المعزولين عن العالم تربطهما بالفعل علاقة، حيث تدفع ثمن شحنات البنزين الإيرانية بالذهب. كما هناك وجود إيراني في البلاد، وكل قطعة سبيكة تذهب إلى إيران تمثل عشرات الآلاف من الدولارات التي يحتاجها الشعب الفنزويلي للحصول على الغذاء والدواء " كما قال..

وأشار ابرامز في مقطع آخر من المقابلة، إلى أن إيران أرسلت صواريخ إلى الحوثيين في اليمن "ونعلم أنهم مستعدون لفعل الشيء نفسه مع فنزويلا ومشترين محتملين آخرين (..) وكل شحنة من الأسلحة الإيرانية تزعزع استقرار أميركا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، تشكل خطرا بشكل خاص على جيران فنزويلا: البرازيل وكولومبيا وغويانا".