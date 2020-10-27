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بومبيو: داعش لا يزال يشكل تهديداً ونواصل العمل لهزيمته

US Secretary of State Mike Pompeo listens during the third annual US-Qatar Strategic Dialogue at the State Department in Washington, DC on September 14, 2020. (AFP)
مايك بومبيو
داعش

بومبيو: داعش لا يزال يشكل تهديداً ونواصل العمل لهزيمته

بمناسبة الذكرى الأولى لمقتل زعيم التنظيم الإرهابي أبوبكر البغدادي في عملية أميركية

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العربية.نت

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قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، إن تنظيم "داعش" لا يزال يشكل تهديداً، فيما سيواصل التحالف الدولي عمله لهزيمته.

تعليق بومبيو، والذي جاء عبر تغريدة على حسابه في "تويتر"، يواكب الذكرى الأولى لمقتل زعيم التنظيم الإرهابي أبوبكر البغدادي، بعملية أميركية.

وكتب بومبيو على "تويتر" قائلاً: "اليوم يمر عام على إطلاق الولايات المتحدة لعملية أسقطت زعيم داعش أبوبكر البغدادي. على الرغم من هذا الإنجاز البارز لا يزال داعش يشكل تهديداً، وسنواصل العمل مع التحالف الدولي لضمان هزيمته بشكل دائم".

وفي 27 أكتوبر 2019، استهدفت عملية عسكرية أميركية، في إدلب بسوريا، زعيم التنظيم الإرهابي أبوبكر البغدادي.

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وظل البغدادي لفترة طويلة هدفا للقوات الأميركية وقوات أمنية أخرى في المنطقة، تحاول القضاء على التنظيم حتى بعد استعادة معظم الأراضي التي سيطر عليها التنظيم.

وأدت ضربات جوية أميركية إلى مقتل معظم قيادات البغدادي، بما في ذلك أبو عمر الشيشاني وأبو مسلم التركماني وأبو علي الأنباري وأبو سياف، وكذلك أبو محمد العدناني المتحدث باسم التنظيم.

كما سقط الآلاف من مقاتليه بين قتيل وأسير.

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