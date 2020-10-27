قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، إن تنظيم "داعش" لا يزال يشكل تهديداً، فيما سيواصل التحالف الدولي عمله لهزيمته.

Today marks one year since the U.S. launched an operation that took out ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi. Despite this milestone, ISIS remains a threat and we will continue to work with the Global @Coalition to ensure ISIS's lasting defeat. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 27, 2020

تعليق بومبيو، والذي جاء عبر تغريدة على حسابه في "تويتر"، يواكب الذكرى الأولى لمقتل زعيم التنظيم الإرهابي أبوبكر البغدادي، بعملية أميركية.

وكتب بومبيو على "تويتر" قائلاً: "اليوم يمر عام على إطلاق الولايات المتحدة لعملية أسقطت زعيم داعش أبوبكر البغدادي. على الرغم من هذا الإنجاز البارز لا يزال داعش يشكل تهديداً، وسنواصل العمل مع التحالف الدولي لضمان هزيمته بشكل دائم".

وفي 27 أكتوبر 2019، استهدفت عملية عسكرية أميركية، في إدلب بسوريا، زعيم التنظيم الإرهابي أبوبكر البغدادي.

وظل البغدادي لفترة طويلة هدفا للقوات الأميركية وقوات أمنية أخرى في المنطقة، تحاول القضاء على التنظيم حتى بعد استعادة معظم الأراضي التي سيطر عليها التنظيم.

وأدت ضربات جوية أميركية إلى مقتل معظم قيادات البغدادي، بما في ذلك أبو عمر الشيشاني وأبو مسلم التركماني وأبو علي الأنباري وأبو سياف، وكذلك أبو محمد العدناني المتحدث باسم التنظيم.

كما سقط الآلاف من مقاتليه بين قتيل وأسير.