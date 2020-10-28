  • مباشر
اللغة

توقيف 5 "عملاء" صينيين بأميركا لاستهداف معارضين لبكين

Assistant Attorney General for National Security John C. Demers, left, and FBI Director Christopher Wray participate in a virtual news conference at the Department of Justice on October 28, 2020 in Washington, DC. Eight people have been arrested as part of Operation Fox Hunt, an effort by the People's Republic of China to threaten people to return to the country. (Photo by Sarah Silbiger/Getty Images)
وزير العدل الأميركي جون ديميرز وكريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي
أميركا و الصين

توقيف 5 "عملاء" صينيين بأميركا لاستهداف معارضين لبكين

من بين الموقوفين محقق أميركي خاص جرت الاستعانة به المجموعة للمساعدة في التجسس على أسرة صينية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – وكالات

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت السلطات الأميركية توقيف خمسة "عملاء" صينيين الثلاثاء في الولايات المتحدة لضلوعهم في عملية أطلق عليها اسم "صيد الثعالب" وتستهدف معارضين للنظام في بكين.

وفي الإجمال، "وجِّه الاتهام لثمانية عملاء لجمهورية الصين الشعبية بسبب هذه العملية البوليسية غير القانونية"، وفق ما قال مساعد وزير العدل الأميركي جون ديميرز في مؤتمر صحافي.

وأوضح أن ثلاثة منهم يُرجح أنهم ما زالوا في الصين. وأوقف الآخرون في كاليفورنيا ونيوجيرزي ونيويورك، على أن يُعرضوا على قضاة قريباً.

عنصر من الـ""اف. بي. أي" في كاليفورينا (أرشيفية)
عنصر من الـ""اف. بي. أي" في كاليفورينا (أرشيفية)

وقال ديميرز إن الموقوفين متهمون بأنهم جزء من "ألوية صينية تعمل على إعادة صينيين إلى بلادهم ودخلت الولايات المتحدة من دون تنسيق" مع السلطات الأميركية.

وأضاف أنهم بمجرد وصولهم إلى الأراضي الأميركية "قاموا بمراقبة أشخاص يشتبه بأنهم فرّوا (من الصين) وتحديد أماكنهم ولجأوا إلى تكتيكات التخويف لإجبارهم على العودة إلى الصين".

وقال إن بعض من تطاردهم هذه الألوية "قد يكونون مذنبين فيما يُتهمون به، لكنهم في كثير من الحالات معارضون للزعيم الصيني أو منافسون أو مجرد معارضين أو يوجهون انتقادات" للحكومة الصينية. وأضاف "لقد أصبح المطارِدون مُطارَدين".

وبشكل ملموس تتضمن لائحة الاتهام مضايقة ضحية لم يُكشف اسمه. ووفقاً للوثيقة، رتب العملاء مجيء والد الضحية المذكورة إلى الولايات المتحدة لتحديد مكانه وصوروا ابنته البالغة للضغط عليه ووجهوا إليه رسائل تهديد.

ومن بين الموقوفين محقق أميركي خاص جرت الاستعانة به للمساعدة في التجسس على أسرة صينية.

عنصر من الـ""اف. بي. أي" في نيو جيرسي (أرشيفية)
عنصر من الـ""اف. بي. أي" في نيو جيرسي (أرشيفية)
بومبيو في جولة بالمحيط الهندي.. لمواجهة النفوذ الصيني أميركا أميركا و الصين بومبيو في جولة بالمحيط الهندي.. لمواجهة النفوذ الصيني

وبحسب الشكوى الجنائية، خططت المجموعة لاستهداف موظف حكومي صيني سابق وزوجته وابنته، والذين يعيشون جميعا في نيوجيرزي منذ عام 2010.

وتضمنت المضايقات المزعومة التي تعرضت لها الأسرة تلقي رسالة تهديد نصها "إذا كنت على استعداد للعودة إلى البر الرئيسي وقضاء 10 سنوات في السجن، فستكون زوجتك وأطفالك بخير. هذه نهاية الأمر!".

وقال كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي اليوم الأربعاء: "الاتهامات الصادرة اليوم تعكس مثالاً آخر على مواصلة الصين سلوكها غير القانوني على نطاق واسع".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

تركاه حتى توفي وتحللت جثته.. 3 اتهامات لوالدي رضيع مات جوعا تركاه حتى توفي وتحللت جثته.. 3 اتهامات لوالدي رضيع مات جوعا
العزوبية الملاذ الآمن.. الموت يطارد المتزوجين والمطلقين العزوبية الملاذ الآمن.. الموت يطارد المتزوجين والمطلقين

الأكثر قراءة

"الموارد البشرية" توضح حقيقة إلغاء نظام الكفالة في السعودية
صنعاء.. اغتيال وزير حوثي قيادي بارز في صفوف الحوثيين صنعاء.. اغتيال وزير حوثي قيادي بارز في صفوف الحوثيين
مصر.. إصابة 3 بينهم سائحان في هجوم سمكة قرش مصر.. إصابة 3 بينهم سائحان في هجوم سمكة قرش
خبر صادم ينسف نظرية خبر صادم ينسف نظرية "المناعة الطبيعية" لكورونا
وفاة رضيع مصري جوعاً.. تركه والداه وحيداً بالمنزل وفاة رضيع مصري جوعاً.. تركه والداه وحيداً بالمنزل
السعودية.. صرف نصف مليون ريال لذوي كل متوفى بكورونا بقطاع الصحة السعودية.. صرف نصف مليون ريال لذوي كل متوفى بكورونا بقطاع الصحة

قبل ان تذهب

تعرف على صلاحيات وطرق تعيين أعضاء المحكمة العليا الأميركية
تعرف على صلاحيات وطرق تعيين أعضاء المحكمة العليا الأميركية

اكتشف المزيد