  • مباشر
اللغة

ترمب يتعهد بـ"أفضل" خطة إنعاش اقتصادية بعد الانتخابات

U.S. President Donald Trump speaks during a campaign event in West Salem, Wisconsin, U.S. October 27, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال تجمّع انتخابي في ويسكونسن
الانتخابات الأميركية

ترمب يتعهد بـ"أفضل" خطة إنعاش اقتصادية بعد الانتخابات

الرئيس الأميركي: بيلوسي تريد فقط إنقاذ المدن الديمقراطية التي تدار بشكل سيء ولا تريد مساعدة الناس

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – وكالات

نشر في: آخر تحديث:

وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء بـ"أفضل" برنامج مساعدات اقتصادية، بعد الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر، متهماً زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب بعدم التفاوض بحسن نية.

وقال الرئيس: "بعد الانتخابات، سنحصل على أفضل خطة إنعاش على الإطلاق لأنني أعتقد أننا سنستعيد مجلس النواب" من الديمقراطيين.

وأضاف: "نانسي بيلوسي تريد فقط إنقاذ المدن والولايات الديمقراطية التي تدار بشكل سيء وتتسم بالإجرام"، متهماً إياها بعدم الرغبة في "مساعدة الناس".

وأكد ترمب الذي يسعى لولاية ثانية، أن المناقشات ستستمر لأنه يريد أن يستفيد السكان من خطة الإنعاش هذه.

ترمب خلال تجمّع انتخابي في ميشيغن
ترمب خلال تجمّع انتخابي في ميشيغن

في نهاية شهر مارس، عندما أحدث وباء كوفيد-19 ضرراً على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي في الولايات المتحدة، صوت الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس النواب على خطة مساعدات هائلة بقيمة 2200 مليار دولار تضمنت بشكل خاص إعانات بطالة بقيمة 600 دولار كل أسبوع. لكنها توقفت في نهاية يوليو الماضي.

جو بايدن يدعو إلى أميركا الانتخابات الأميركية جو بايدن يدعو إلى "الوحدة" لتخطي أزمة كورونا

ومنذ ذلك الحين، تتعثر المفاوضات بين الطرفين بشأن منح مساعدات جديدة. ويعتبر بعض الاقتصاديين هذه الخطة ضرورية لإنعاش النشاط الاقتصادي.

هذا ودخلت الحملة الانتخابية الأميركية مرحلتها النهائية قبل أسبوع ونيف من موعد الاقتراع الرئاسي مع انتقال جو بايدن ودونالد ترمب إلى ولايات محسوبة عادة على الجمهوريين في مؤشر إلى التحدي الكبير الذي يخوضه الرئيس.

من واشنطن إلى لاس فيغاس مروراً بميشيغن وويسكونسن ونيبراسكا، دونالد ترمب هو كالعادة المرشح الذي سينظم أكبر عدد من التجمعات خلال النهار. أما خصمه الديمقراطي فيزور فقط ولاية جورجيا في الجنوب المحافظ.

وباندفاع ونشاط يركز ترمب على غرب الولايات المتحدة التي كانت مفتاح نجاحه في 2016.

جو بايدن خلال تجمّع انتخابي في جورجيا
جو بايدن خلال تجمّع انتخابي في جورجيا
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

هذا السبب يزيد خطر الوفاة بكورونا بنسبة 15% على الأقل! هذا السبب يزيد خطر الوفاة بكورونا بنسبة 15% على الأقل!
7 طرق بسيطة وفعالة للتخلص من دهون الوجه 7 طرق بسيطة وفعالة للتخلص من دهون الوجه

الأكثر قراءة

صنعاء.. اغتيال وزير حوثي قيادي بارز في صفوف الحوثيين صنعاء.. اغتيال وزير حوثي قيادي بارز في صفوف الحوثيين
مصر.. إصابة 3 بينهم سائحان في هجوم سمكة قرش مصر.. إصابة 3 بينهم سائحان في هجوم سمكة قرش
هذا السبب يزيد خطر الوفاة بكورونا بنسبة 15% على الأقل! هذا السبب يزيد خطر الوفاة بكورونا بنسبة 15% على الأقل!
وفاة رضيع مصري جوعاً.. تركه والداه وحيداً بالمنزل وفاة رضيع مصري جوعاً.. تركه والداه وحيداً بالمنزل
ترمب يتقدم على بايدن والناخبون السود يرجحون كفة الرئيس ترمب يتقدم على بايدن والناخبون السود يرجحون كفة الرئيس
صورة لأسماء الأسد تتسبب بموجة كبيرة من الشائعات صورة لأسماء الأسد تتسبب بموجة كبيرة من الشائعات

قبل ان تذهب

تعرف على صلاحيات وطرق تعيين أعضاء المحكمة العليا الأميركية
تعرف على صلاحيات وطرق تعيين أعضاء المحكمة العليا الأميركية

اكتشف المزيد