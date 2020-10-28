وجّه المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن دعوة مفعمة بالأمل لرأب الصدع في وجه "الجرح الدائم" الذي خلفته جائحة فيروس كورونا في البلاد.

وفي مدينة وورم سبرينغز بولاية جورجيا، تحدث بايدن الثلاثاء عن حاجة الأمة إلى الالتقاء لمواجهة تحدياتها والتغلب على الانقسام.

وسأل بايدن عما إذا كان قلب الأمة "تحول إلى حجر"، وأجاب: "لا أعتقد ذلك. أرفض تصديق الأمر".

وفيما لم يتبق سوى أسبوع واحد على يوم الانتخابات، قدم بايدن عرضه الختامي للأمة برسالة تركز على الوحدة والدعوة إلى الارتقاء فوق الانقسام الذي يقول إن الرئيس دونالد ترمب زرعه أثناء وجوده في منصبه. وهي رسالة أطلق بها بايدن حملته في آيار 2019، وعاد إليها مراراً في حين يسعى إلى المقارنة مع ترمب.

وكان آخر خطاب رئيسي لبايدن حول موضوع الوحدة قد عقد في جيتيسبيرغ بولاية بنسلفانيا في أوائل أكتوبر. وكان المكان الذي يتحدث منه الثلاثاء مقصوداً أيضاً، إذ كانت وورم سبرينغز منتجعاً خاصاً للرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت جاء إليه للتعافي من شلل الأطفال.

وأشار بايدن إلى التاريخ الذي تم صنعه في عهد روزفلت، قائلاً إن هذا الموقع كان "تذكيراً بأنه على الرغم من الانكسار، يمكن لكل واحد منا أن يتعافى" ويمكن للبلاد "التغلب على هذا الفيروس المدمر" و"مداواة العالم المعذب".

وقد دخلت الحملة الانتخابية الأميركية الثلاثاء مرحلتها النهائية قبل أسبوع من موعد الاقتراع الرئاسي "الأهم في حياتنا" كما قال الثلاثاء الرئيس السابق باراك أوباما الذي دعا الديمقراطيين إلى التصويت بكثافة لحرمان ترمب من ولاية ثانية فيما يكثف الرئيس الجمهوري تجمعاته أملاً بإحداث التغيير المنشود.

وفي وقت أدلى فيه 67 مليوناً من الأميركيين الـ230 مليوناً بأصواتهم (الثلث شخصياً والثلثان عبر البريد) في رقم قياسي تاريخي، يواصل كل من المرشح الديمقراطي جو بايدن ودونالد ترمب الحملة في ولايات محسوبة عادة على الجمهوريين.

وقال بايدن في جمّع انتخابي الثلاثاء: "يمكننا السيطرة على الفيروس وسنفعل ذلك"، مستغلاً عبارة أطلقها كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز في نهاية الأسبوع الماضي إذ قال "لن نسيطر على الجائحة، سنسيطر على واقع تلقي اللقاحات".

وأضاف بايدن في خطاب القاه في الهواء الطلق لعشرين دقيقة: "إذا منحتموني شرف أن أكون رئيسكم استعدوا لتغيير في الأولويات. لأننا سنتحرك من اليوم الأول لولايتي الرئاسية لاستعادة السيطرة على وباء كوفيد-19".