قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترمب إن موقعها الإلكتروني الرسمي تعرض لهجوم الثلاثاء وإنها تعمل مع جهات إنفاذ القانون لتحري مصدر الهجوم.

وأضافت الحملة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني أنه "لم يكن هناك أي كشف لبيانات حساسة لأنه لا يتم تخزين أي منها بالفعل على الموقع".

وقبل أسبوع من موعد الاستحقاق الرئاسي الأميركي، وضع المرشح الجمهوري دونالد ترمب وخصمه الديمقراطي جو بايدن استراتيجيتين مختلفتين جذرياً لإخراج البلاد من الأزمة الصحية، مع موصلة الأول التقليل من خطورة الجائحة التي تتسارع وتيرتها في الولايات المتحدة كما في أوروبا.

وأمام تجمّع لمئات من مناصريه في ميشيغن، الولاية التي منحته الفوز في انتخابات 2016، قال ترمب: "عليكم الاختيار بين مشروعنا لقتل الفيروس، ومشروع بايدن لقتل الحلم الأميركي".

وتابع ترمب أن بايدن "يريد أن يفرض إغلاقاً جديداً"، وأضاف: "هذه الانتخابات هي خيار بين انتعاش خارق بقيادة ترمب وكساد بقيادة بايدن".

من واشنطن الى لاس فيغاس مروراً بميشيغن وويسكونسن ونيبراسكا، يواصل ترمب تنظيم العدد الأكبر من التجمعات الانتخابية.

في المقابل، اكتفى خصمه الديموقراطي بزيارة ولاية جورجيا في الجنوب المحافظ حيث لم يكن أحد، حتى الأمس القريب، يتصوّر أن ترمب يمكن أن يُهزم.

وقال بايدن "يمكننا السيطرة على الفيروس وسنفعل ذلك"، مستغلاً تصريحاً أطلقه كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز في نهاية الاسبوع الماضي قال فيه "لن نسيطر على الجائحة، سنسيطر على واقع تلقي اللقاحات".

وأضاف بايدن في خطاب القاه في الهواء الطلق لعشرين دقيقة أمام عدد قليل من الحاضرين الذين تقيّدوا بقواعد التباعد المادي: "إذا منحتموني شرف أن ـكون رئيسكم استعدوا لتغيير في الأولويات. لأننا سنتحرك من اليوم الأول لولايتي الرئاسية لاستعادة السيطرة على وباء كوفيد-19".