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فرض حظر للتجول في فيلاديلفيا مع تصاعد الاحتجاجات العنيفة

A fire is seen as demonstrators clash with riot police during a rally after the death of Walter Wallace Jr., a Black man who was shot by police in Philadelphia, Pennsylvania, U.S., October 27, 2020. Picture taken October 27, 2020. REUTERS/Yuki Iwamura
من الاحتجاجات في فيلادلفيا
احتجاجات أميركا

فرض حظر للتجول في فيلاديلفيا مع تصاعد الاحتجاجات العنيفة

بايدن يدعو لوضع حد لأعمال النهب والشغب.. لكنه يعتبر الاحتجاج "مشروع ومنطقي تماماً"

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​​​​​​​العربية.نت – وكالات

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أعلنت سلطات مدينة فيلادلفيا الأميركية الأربعاء فرض حظر التجول سبب أعمال العنف التي تشهدها المدينة.

وقال مكتب رئيس البلدية إن المدينة تسعى إلى السيطرة على أعمال النهب والعنف التي شابت ليلتين من الاحتجاجات على مقتل رجل أسود برصاص الشرطة.

الشرطة خلال الاحتجاجات في فيلادلفيا
الشرطة خلال الاحتجاجات في فيلادلفيا

وأضاف مكتب رئيس بلدية فيلادلفيا جيم كيني في بيان إن حظر التجول يبدأ في الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي ويستمر حتى الساعة السادسة صباح الخميس.

واجتاحت الاحتجاجات شوارع فيلادلفيا منذ إطلاق الشرطة النار يوم الاثنين على والتر والاس (27 عاماً)، الذي كان مسلحاً بسكين، ووصفه أقاربه بأنه يعاني من انهيار نفسي.

وطالب مئات المتظاهرين بالعدالة العرقية، ووقعت بعض المناوشات مع الشرطة ليلة الثلاثاء وحتى وقت مبكر من يوم الأربعاء.

من الاحتجاجات في فيلادلفيا
من الاحتجاجات في فيلادلفيا
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وقد أصبحت فيلادلفيا أحدث بؤرة ساخنة في الولايات المتحدة بشأن قضايا العرق واستخدام الشرطة للقوة قبل ستة أيام من الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء القادم.

وفي هذا السياق، دعا المرشح الديمقراطي جو بايدن إلى الهدوء في فيلادلفيا، معتبراً أن للمحتجين الحق في التظاهر سلمياً لكن ليس لهم الحق في التخريب.

وقال بايدن للصحفيين بعد أن أدلى بصوته في مدينة ويلمنغتون بولاية ديلاوير: "ليس هناك أي عذر على الإطلاق للنهب والعنف".

وأضاف بايدن أن الاحتجاج على قتل الشرطة لوالاس "مشروع تماماً ومنطقي تماماً"، لكنه أشار إلى مناشدة والد القتيل بإنهاء العنف.

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