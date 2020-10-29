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ترمب يقلص الفارق مع بايدن في فلوريدا ويتساوى معه بأريزونا

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump throws a face mask from the stage during a campaign rally, his first since being treated for the coronavirus disease (COVID-19), at Orlando Sanford International Airport in Sanford, Florida, U.S., October 12, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
ترمب خلال تجمّع انتخابي في فلوريدا
الانتخابات الأميركية

ترمب يقلص الفارق مع بايدن في فلوريدا ويتساوى معه بأريزونا

يركز استطلاع "رويترز/إبسوس" على آراء الناخبين في ست ولايات ستلعب الولايات دوراً حاسماً في الانتخابات

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العربية.نت – وكالات

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أظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز/إبسوس" ونُشرت نتائجه الأربعاء أن السباق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة جو بايدن أصبح متقارباً بشدة في ولاية فلوريدا.

وكان نائب الرئيس السابق جو بايدن يحتفظ بتفوق طفيف في الولاية قبل أسبوع، إلا أن هذا الفارق تقلّص الآن.

انصار لبايدن في أريزونا
انصار لبايدن في أريزونا

وأظهر استطلاع آخر لـ"رويترز/إبسوس" أن المرشحين يسيران كتفاً لكتف في ولاية أريزونا، قبل أقل من أسبوع على الانتخابات المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر القادم.

ويركز استطلاع "رويترز/إبسوس" على استطلاع آراء الناخبين المحتملين في ست ولايات، هي ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان ونورث كارولاينا وفلوريدا وأريزونا.

وسوف تلعب هذه الولايات دوراً حاسماً في تحديد ما إذا كان ترمب سيحصل على فترة رئاسية ثانية أم أن بايدن سيخلفه في البيت الأبيض.

بايدن خلال تجمّع في فلوريدا
بايدن خلال تجمّع في فلوريدا
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وأظهر الاستطلاع، الذي أجري بين 21 و27 أكتوبر، حصول بايدن على 49% من الأصوات المحتملة مقابل 47% لترمب في فلوريدا.

وكان استطلاع سابق قد أظهر تفوقاً واضحاً لبايدن في تلك الولاية حيث حصل حينها على 50% مقابل 46% لترمب، وإن كان هذا الهامش يقع على حافة نسبة هامش الخطأ التي حددها الاستطلاع.

وفي ولاية أريزونا، حصل بايدن على 48% من الأصوات المحتملة، مقابل 46% لترمب. لكن هذا الفارق الطفيف يقع في نطاق هامش خطأ الاستطلاع وهو ما يعني حسابياً تساوي الاثنين تقريباً.

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