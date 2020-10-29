أظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز/إبسوس" ونُشرت نتائجه الأربعاء أن السباق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة جو بايدن أصبح متقارباً بشدة في ولاية فلوريدا.

وكان نائب الرئيس السابق جو بايدن يحتفظ بتفوق طفيف في الولاية قبل أسبوع، إلا أن هذا الفارق تقلّص الآن.

وأظهر استطلاع آخر لـ"رويترز/إبسوس" أن المرشحين يسيران كتفاً لكتف في ولاية أريزونا، قبل أقل من أسبوع على الانتخابات المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر القادم.

ويركز استطلاع "رويترز/إبسوس" على استطلاع آراء الناخبين المحتملين في ست ولايات، هي ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان ونورث كارولاينا وفلوريدا وأريزونا.

وسوف تلعب هذه الولايات دوراً حاسماً في تحديد ما إذا كان ترمب سيحصل على فترة رئاسية ثانية أم أن بايدن سيخلفه في البيت الأبيض.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجري بين 21 و27 أكتوبر، حصول بايدن على 49% من الأصوات المحتملة مقابل 47% لترمب في فلوريدا.

وكان استطلاع سابق قد أظهر تفوقاً واضحاً لبايدن في تلك الولاية حيث حصل حينها على 50% مقابل 46% لترمب، وإن كان هذا الهامش يقع على حافة نسبة هامش الخطأ التي حددها الاستطلاع.

وفي ولاية أريزونا، حصل بايدن على 48% من الأصوات المحتملة، مقابل 46% لترمب. لكن هذا الفارق الطفيف يقع في نطاق هامش خطأ الاستطلاع وهو ما يعني حسابياً تساوي الاثنين تقريباً.