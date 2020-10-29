واشنطن تصادر أسلحة أرسلها الحرس الثوري للحوثيين

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الخميس، أنها صادرت في بحر العرب أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين.

أتى ذلك بعد ساعات من إدانة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، لمحاولات ميليشيات الحوثيين الانقلابية في اليمن استهداف السعودية، حيث قال في تغريدة عبر تويتر، إن هجمات الميليشيا المدعومة من إيران تهدد أمن المنطقة، وعليهم وقفها فوراً.

كما شدد المسؤول الأميركي أن على الحوثيين وقف تعاملهم مع إيران، مؤكداً أن هجماتهم تهدد أمن المدنيين الأبرياء وحياة الأميركيين أيضا.

ردع السلوك الإيراني

وأتى تصريح بومبيو، بعد تأكيد السفير الأميركي في السعودية، جون أبي زيد، على أهمية تعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط، والعمل بجهد لردع السلوك الإيراني المخرب في المنطقة، مؤكداً أن تدخلات إيران في اليمن تزيد من صعوبة إيجاد مسار للسلام والحل.

كما شدد خلال لقاء افتراضي الأربعاء، مع عدد من وسائل الإعلام، على العلاقات التاريخية بين أميركا والسعودية في السنوات الـ75 الماضية.

وتحدث عن جهود المملكة في إطلاق سراح مواطنين أميركيين كانوا رهائن لدى ميليشيا الحوثي، مشيراً إلى أن بلاده تعمل إلى جانب السعودية والمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، من أجل إعادة السلام إلى اليمن، مشيراً إلى أن التدخلات الإيرانية في اليمن تزيد من صعوبة إيجاد حل.

تدمير 6 طائرات حوثية

يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، كان قد أعلن في وقت سابق من الأربعاء، تدمير 6 طائرات حوثية مفخخة كانت باتجاه السعودية.

إلى ذلك، أكد التحالف أن محاولات الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين تمثل حالة يأس، مؤكداً على أن الميليشيات تتكبد خسائر يومية على الأرض في مأرب والجوف.