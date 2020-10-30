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أميركا تسجل أكبر زيادة يومية بإصابات كورونا

كورونا من أميركا
كورونا من أميركا

أميركا تسجل أكبر زيادة يومية بإصابات كورونا

الوضع الصحّي تدهورفي الولايات الشمالية وولايات الغرب الأوسط.. والوفيات تتجاوز 228 ألف حالة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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سجّلت الولايات المتّحدة الخميس رقماً قياسيّاً جديداً لحالات الإصابة بكوفيد-19 في غضون 24 ساعة، متجاوزةً للمرّة الأولى عتبة الـ90 ألف إصابة جديدة، وفقاً لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.

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وأحصت البلاد التي شهدت تصاعداً في عدد الإصابات منذ منتصف تشرين الأوّل/أكتوبر، نحو 90 ألفاً و290 إصابة جديدة بين يومَي الأربعاء والخميس، حسب بيانات الجامعة التي يتمّ تحديثها باستمرار. وسجّلت الولايات المتّحدة في المجموع 8,94 مليون إصابة منذ بداية الجائحة.

وبين يومَي الأربعاء والخميس أيضًا، توفّي 1021 شخصًا بكوفيد-19 في الولايات المتّحدة، الدولة الأكثر تضرّرًا في العالم من حيث عدد الوفيات الناجمة من الفيروس.

ومساء الخميس، سجّلت الولايات المتّحدة ما مجموعه 228,625 وفاة بالفيروس منذ بدء الجائحة.

وقد تدهور الوضع الصحّي حاليّاً بشكل خاصّ في الولايات الشمالية وولايات الغرب الأوسط.

وقبل خمسة أيّام من الانتخابات الرئاسيّة، جعل المرشّح الديموقراطي جو بايدن من إدارة الأزمة الصحّية مادّةً أساسيّة لمهاجمة خصمه الجمهوري دونالد ترمب.

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