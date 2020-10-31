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أعلى حصيلة بأميركا في يوم.. أكثر من 94 ألف إصابة

كورونا أميركا
كورونا أميركا
فيروس كورونا

أعلى حصيلة بأميركا في يوم.. أكثر من 94 ألف إصابة

العدد الإجمالي الرسمي للإصابات المكتشفة في أميركا التي تُعتبر الأكثر تضرّرًا في العالم من جرّاء الوباء فبات يبلغ 9,034,295

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دبي - العربية.نت

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سجّلت الولايات المتّحدة الجمعة أكثر من 94 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهو أعلى رقم يوميّ منذ بداية الجائحة، وفقاً لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.

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وعند الساعة 20,30 (00,30 ت غ) أحصت البلاد التي تشهد تصاعداً في عدد الإصابات منذ منتصف تشرين الأوّل/أكتوبر، 94 ألفاً و125 إصابة جديدة بالفيروس، حسب بيانات الجامعة التي يتمّ تحديثها باستمرار.

وقبل أيّام من الانتخابات الرئاسيّة، سجّلت الولايات المتّحدة أيضًا 919 وفاة إضافيّة بكوفيد-19، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات بكورونا في البلاد إلى 229,544.

أمّا العدد الإجمالي الرسمي للإصابات المكتشفة في هذه البلاد التي تُعتبر الأكثر تضرّرًا في العالم من جرّاء الوباء، فبات يبلغ 9,034,295.

وقد تدهور الوضع الصحّي حاليّاً بشكل خاصّ في الولايات الشمالية وولايات الغرب الأوسط.

وقبل أيّام من الانتخابات الرئاسيّة، جعل المرشّح الديموقراطي جو بايدن من إدارة الأزمة الصحّية مادّةً أساسيّة لمهاجمة خصمه الجمهوري دونالد ترمب.

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