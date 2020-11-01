  • مباشر
اللغة

استطلاع: ترمب يتقدم بفلوريدا.. وبايدن يتقدم في بنسلفانيا

دونالد ترمب و جو بايدن انتخابات خاص العربية نت 5
تعبيرية
الانتخابات الأميركية

استطلاع: ترمب يتقدم بفلوريدا.. وبايدن يتقدم في بنسلفانيا

معادلة الوباء مقابل الاقتصاد هي المحاور الرئاسية في ساحتي المعركة في فلوريدا وبنسلفانيا

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

قبل يومين من الانتخابات، يبدو أن حظوظ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لإعادة انتخابه تتقدم سريعاً. فقد كشف استطلاع جديد أجرته واشنطن بوست Washington Post و"إيه بي سي نيوز" ABCnews ارتفاع حظوظ الرئيس دونالد ترمب للفوز بولاية ثانية، وأظهر الاستطلاع أن ترمب يتقدم على بايدن في ولاية فلوريدا الحاسمة والمتأرجحة بنسبة 50% مقابل 48%، كما أظهر الاستطلاع تقدم بايدن في ولاية بنسلفانيا بالرغم من تقدمه على ترمب في الاستطلاع.

ترمب في بنسلفانيا (فرانس برس)
ترمب في بنسلفانيا (فرانس برس)

وباتت معادلة الوباء مقابل الاقتصاد هي المحاور الرئاسية في ساحتي المعركة في فلوريدا وبنسلفانيا، حيث يتقدم ترمب في فلوريدا في حين أن جو بايدن يتقدم في بنسلفانيا في آخر استطلاعات الموسم لـ ABC News / Washington Post.

وفي فلوريدا، يحظى دونالد ترمب بتأييد 50% بين الناخبين المحتملين مقابل 48% لبايدن. وكانت النسبة 51% مقابل 47% في استطلاع أجرته ABC / Post في 20 سبتمبر. وفاز ترمب بالولاية بـ 112,911 صوتًا بين أكثر من 9.4 مليون صوت تم الإدلاء بها في عام 2016.

وفي ولاية بنسلفانيا، يقف السباق بين 51% - 44%، وتراجع بايدن إلى 7 نقاط مقارنة بهامش 9 نقاط أواخر الشهر الماضي. وفاز ترمب في 2016 بأكثر من 44 ألف صوت من أصل ما يقرب من 6.2 مليون صوت.

ولقد نجت كلتا الولايتين من أسوأ زيادة حالية في حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكن هذه الاستطلاعات التي أنتجتها شركة Langer Research Associates لصالح ABC، تظهر أن الوباء لا يزال عاملاً قوياً.

وفي ولاية بنسلفانيا، يقول 56% من الناخبين المحتملين إن محاولة السيطرة على انتشار الفيروس أهم من إعادة تشغيل الاقتصاد؛ لكن هذا الأمر يتقلص إلى 49% - 45% في فلوريدا. وفي كلتا الولايتين، فاز ترمب بأكثر من 8 من كل 10 ممن يعطون الأولوية للاقتصاد، بينما فاز بايدن بأكثر من 8 من كل 10 ممن يركزون على وقف الفيروس.

وحث ترمب على إعادة فتح الاقتصاد والمدارس.. وبالفعل رفعت فلوريدا جميع قيود COVID-19 على مستوى الولاية قبل شهر. وعلى النقيض من ذلك، في ولاية بنسلفانيا، تعتبر الأقنعة إلزامية في الأماكن العامة على أن تعمل الشركات بسعة منخفضة في الداخل.

بايدن من فلوريدا
بايدن من فلوريدا
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

نتوءات جلدية قد تكون علامة تحذير من حالة صحية خطيرة نتوءات جلدية قد تكون علامة تحذير من حالة صحية خطيرة
كأنهم ملكوا الدنيا.. هي فقط فرحة سوريين حصلوا على خبز! كأنهم ملكوا الدنيا.. هي فقط فرحة سوريين حصلوا على خبز!

الأكثر قراءة

سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح
أغنى امرأة بالقارة الأفريقية مات زوجها غريقا في دبي أغنى امرأة بالقارة الأفريقية مات زوجها غريقا في دبي
أخبار سارة من أميركا.. علماء حددوا مصدر انتشار كورونا أخبار سارة من أميركا.. علماء حددوا مصدر انتشار كورونا
هكذا تكون الشجاعة أيها السودانيون هكذا تكون الشجاعة أيها السودانيون
السومة: مباراة النصر سبب الخسارة أمام الاتحاد السومة: مباراة النصر سبب الخسارة أمام الاتحاد
إصابة كاهن بهجوم في ليون الفرنسية.. واعتقال مشتبه به إصابة كاهن بهجوم في ليون الفرنسية.. واعتقال مشتبه به

قبل ان تذهب

إيران تندد بقيام واشنطن ببيع شحناتها المصادرة من النفط الخام
إيران تندد بقيام واشنطن ببيع شحناتها المصادرة من النفط الخام

اكتشف المزيد