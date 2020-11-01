قبل يومين من الانتخابات، يبدو أن حظوظ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لإعادة انتخابه تتقدم سريعاً. فقد كشف استطلاع جديد أجرته واشنطن بوست Washington Post و"إيه بي سي نيوز" ABCnews ارتفاع حظوظ الرئيس دونالد ترمب للفوز بولاية ثانية، وأظهر الاستطلاع أن ترمب يتقدم على بايدن في ولاية فلوريدا الحاسمة والمتأرجحة بنسبة 50% مقابل 48%، كما أظهر الاستطلاع تقدم بايدن في ولاية بنسلفانيا بالرغم من تقدمه على ترمب في الاستطلاع.

وباتت معادلة الوباء مقابل الاقتصاد هي المحاور الرئاسية في ساحتي المعركة في فلوريدا وبنسلفانيا، حيث يتقدم ترمب في فلوريدا في حين أن جو بايدن يتقدم في بنسلفانيا في آخر استطلاعات الموسم لـ ABC News / Washington Post.

وفي فلوريدا، يحظى دونالد ترمب بتأييد 50% بين الناخبين المحتملين مقابل 48% لبايدن. وكانت النسبة 51% مقابل 47% في استطلاع أجرته ABC / Post في 20 سبتمبر. وفاز ترمب بالولاية بـ 112,911 صوتًا بين أكثر من 9.4 مليون صوت تم الإدلاء بها في عام 2016.

وفي ولاية بنسلفانيا، يقف السباق بين 51% - 44%، وتراجع بايدن إلى 7 نقاط مقارنة بهامش 9 نقاط أواخر الشهر الماضي. وفاز ترمب في 2016 بأكثر من 44 ألف صوت من أصل ما يقرب من 6.2 مليون صوت.

ولقد نجت كلتا الولايتين من أسوأ زيادة حالية في حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكن هذه الاستطلاعات التي أنتجتها شركة Langer Research Associates لصالح ABC، تظهر أن الوباء لا يزال عاملاً قوياً.

وفي ولاية بنسلفانيا، يقول 56% من الناخبين المحتملين إن محاولة السيطرة على انتشار الفيروس أهم من إعادة تشغيل الاقتصاد؛ لكن هذا الأمر يتقلص إلى 49% - 45% في فلوريدا. وفي كلتا الولايتين، فاز ترمب بأكثر من 8 من كل 10 ممن يعطون الأولوية للاقتصاد، بينما فاز بايدن بأكثر من 8 من كل 10 ممن يركزون على وقف الفيروس.

وحث ترمب على إعادة فتح الاقتصاد والمدارس.. وبالفعل رفعت فلوريدا جميع قيود COVID-19 على مستوى الولاية قبل شهر. وعلى النقيض من ذلك، في ولاية بنسلفانيا، تعتبر الأقنعة إلزامية في الأماكن العامة على أن تعمل الشركات بسعة منخفضة في الداخل.