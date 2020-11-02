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أكثر من 95 مليون ناخب صوّتوا مبكّراً بالانتخابات الأميركية

FILE PHOTO: A voter fills out her ballot during early voting at ONEOK Field in Tulsa, Oklahoma, U.S., October 30, 2020. REUTERS/Nick Oxford/File Photo
ناخبة تدلي بصوتها مبكراً في مركز اقتراع في أوكلاهوما
الانتخابات الأميركية

أكثر من 95 مليون ناخب صوّتوا مبكّراً بالانتخابات الأميركية

يشكل هذا الرقم القياسي 69% من إجمالي المشاركين في التصويت في انتخابات عام 2016

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دبي – العربية.نت

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أدلى أكثر من 95 مليونا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأميركية بحلول اليوم الاثنين، بحسب إحصاء لـ"مشروع الانتخابات الأميركية" في جامعة فلوريدا.

ويمهد ذلك الطريق لما يُتوقع أن تكون أعلى مشاركة في الانتخابات في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، وذلك قبل يوم واحد من موعد التصويت الرسمي.

طابور انتظار أمام مركز للاقتراع المبكّر في نيويورك
طابور انتظار أمام مركز للاقتراع المبكّر في نيويورك

ويشكل هذا الرقم القياسي 69% من إجمالي المشاركين في التصويت في انتخابات عام 2016.

وتخطى عدد المقترعين عبر البريد، حتى اليوم، الـ59 مليون ناخب، بينما أدلى أكثر من 34 مليون أميركي بصوته في مراكز الاقتراع المبكّر.

مركز في أريزونا يتم فيه تجميع أوراق الاقتراع بير البريد والاقتراع المبكر
مركز في أريزونا يتم فيه تجميع أوراق الاقتراع بير البريد والاقتراع المبكر
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وأمام الرئيس الأميركي والمرشح الجمهوري دونالد ترمب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن، فرصة واحدة أخيرة لعرض خططهما أمام الناخبين في الولايات الحاسمة، اليوم الاثنين، وهو اليوم الكامل والأخير من الحملات التي كشفا فيها للناخبين عن رؤيتهما المختلفة بشكل كبير لمعالجة المشاكل الملحة في البلاد.

ويسعى المرشحان لقيادة أمة على مفترق طرق، حيث تسيطر عليها جائحة كارثية تنتشر من جديد في كل ركن من أركان البلاد تقريباً.

ويختتم ترمب اليوم الأخير من الحملة بحضور خمسة تجمعات، من نورث كارولينا إلى ويسكونسن. في غضون ذلك، يكرس بايدن معظم وقته لبنسلفانيا، لأن الفوز بها سيجعل ترمب أمام طريق ضيق للوصول للبيت الأبيض، ولكن ليس مستحيلاً. وسوف يكون بايدن أيضاً في أوهايو ، وهو نوع من إظهار للثقة في ولاية فاز فيها ترمب بنسبة 8 نقاط مئوية قبل أربع سنوات.

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