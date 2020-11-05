  • مباشر
اللغة

باريس تطمح لـ"علاقة جديدة" بين أوروبا وواشنطن بعد الانتخابات

French Foreign minister Jean-Yves Le Drian speaks during a press conference following a Defence Council at the Elysee Palace in Paris on October 30, 2020.
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
الانتخابات الأميركية

باريس تطمح لـ"علاقة جديدة" بين أوروبا وواشنطن بعد الانتخابات

جان ايف لودريان: ليس لدينا موقف مما يجري في أميركا واختيار الرئيس يعود للأميركيين

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الخميس، أنه ينبغي على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إقامة "علاقة جديدة عابرة للأطلسي" بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، مهما كانت نتيجتها.

وقال لودريان خلال حديث مع إذاعة "أوروبا 1": "سيكون علينا إعادة بناء علاقة جديدة عابرة للأطلسي، تشكل شراكة جديدة".

وأشار إلى أن أوروبا رفضت اتخاذ موقف مؤيد لجو بايدن أو دونالد ترمب في المنافسة السياسية الداخلية بالولايات المتحدة. وأضاف: "اختيار الرئيس يعود إلى الأميركيين. وينبغي علينا بعدها أن نعمل مع الشخصية المنتخبة ومع الحكومة الأميركية الجديدة، مهما حصل".

لقاء بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال قمة مجموعة الـ7 (أرشيفية)
لقاء بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال قمة مجموعة الـ7 (أرشيفية)

وشدد على أنه وبغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الأميركية، فإن أوروبا "لن تعود إلى سابق عهدها.. العالم تغير في أربع سنوات.. وأوروبا أكدت سيادتها منذ أربع سنوات على صعيدي الأمن والدفاع وعلى صعيد استقلاليتها الاستراتيجية".

وتابع: "أنشأت أوروبا صندوقاً أوروبياً للدفاع، وأقامت علاقة دفاعية أقوى بكثير. منذ أربع سنوات، أكدت أوروبا رغبتها في أن يكون لديها على أراضيها أبطال اقتصاديون. أظهرت رغبتها بأن يكون لديها نظام رقمي يسمح بأن تكون لديها استقلالية".

وأضاف "منذ أربع سنوات، خرجت أوروبا من سذاجتها وبدأت تأكيد نفسها على أنها قوة"، وهي تحاول أن تصبح قوة في حد ذاتها بدلاً من الاعتماد على الدعم الأميركي.

وتروّج فرنسا منذ سنوات بين شركائها الأوروبيين لاستقلالية استراتيجية لأوروبا في المسائل الدفاعية، وتصطدم في بعض الأحيان بتحفظات بعض الدول المتمسكة جداً بالمظلة الأميركية لأوروبا.

وأشاد وزير الخارجية الفرنسي بـ"التاريخ الطويل، والقيم المشتركة والانتصارات المشتركة والمعارك المشتركة" بين أوروبا والولايات المتحدة من دون ذكر العلاقات التي شهدت توتراً أحياناً مع دونالد ترمب. وأكد أنه "يجب مواصلتها، حتى إذا كان لدينا منذ أربع سنوات اختلافات كبيرة. هذا لا يمنع أننا لا نزال معاً في المعركة ضد الإرهاب، في دولة القانون التي نمثلها سوياً".

في سياق متصل، وصف لودريان الانتخابات الأميركية بأنها "تصويت تاريخي من حيث التوتر وحجم الإقبال".

من فرز الأصوات في ميشيغن
من فرز الأصوات في ميشيغن
نتائج فرز الأصوات مستمرة بـ4 ولايات أميركية حاسمة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 الانتخابات الأميركية نتائج فرز الأصوات مستمرة بـ4 ولايات أميركية حاسمة

ولا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية معلقة بانتظار النتائج في عدد قليل من الولايات الرئيسية يجري فيها فرز الأصوات، بينما لا تسمح حدة المنافسة بالتكهن بالفائز في الاقتراع.

وتمنح كل ولاية عدداً محدداً من كبار الناخبين. وبحسب النتائج التي أعلنت حتى الآن، حصل جو بايدن على 264 ناخباً ودونالد ترمب 214. ويفترض أن يحصل المرشح على 270 صوتا لدخول البيت الأبيض.

ويصرّ الرئيس على وجود مشاكل كبيرة في التصويت وفرز الأصوات، خاصة مع التصويت عبر البريد، كما رفع الجمهوريون دعوى قضائية في ولايات مختلفة بشأن الانتخابات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

ريم مصطفى للعربية.نت: انتظروني مع أحمد السقا في العنكبوت  ريم مصطفى للعربية.نت: انتظروني مع أحمد السقا في العنكبوت 
هكذا حددت المحكمة العليا رئيس أميركا عام 2000 هكذا حددت المحكمة العليا رئيس أميركا عام 2000

الأكثر قراءة

بعد اعتذار والده.. فيديو مؤسف جديد لابن القاضي المصري بعد اعتذار والده.. فيديو مؤسف جديد لابن القاضي المصري
السعودية تعتمد نظاماً جديداً لعقود العمل.. حرية التنقل والخروج والعودة السعودية تعتمد نظاماً جديداً لعقود العمل.. حرية التنقل والخروج والعودة
تحرك عسكري في إثيوبيا.. وأبي يتحدث عن تحرك عسكري في إثيوبيا.. وأبي يتحدث عن "خط أحمر"
رئيس وزراء أوروبي يستبق النتائج.. ويهنئ ترمب رئيس وزراء أوروبي يستبق النتائج.. ويهنئ ترمب
تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح في ديسمبر تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح في ديسمبر
فنانة مصرية تعلن إصابتها بكورونا.. فنانة مصرية تعلن إصابتها بكورونا.. "بموت حرفياً ساعدوني"

قبل أن تذهب

الانتخابات الأصعب في تاريخ أميركا.. لماذا؟
الانتخابات الأصعب في تاريخ أميركا.. لماذا؟

اكتشف المزيد