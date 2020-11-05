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روسيا: عدم اليقين في الانتخابات الأميركية له عواقب سلبية

Kremlin spokesman Dmitry Peskov attends the annual end-of-year news conference of Russian President Vladimir Putin in Moscow, Russia December 19, 2019. Picture taken December 19, 2019. Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
المتحدث باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف
الانتخابات الأميركية

روسيا: عدم اليقين في الانتخابات الأميركية له عواقب سلبية

المتحدث باسم الكرملين: إلى متى ستستمر هذه الفترة من عدم اليقين وما مدى قوة هذا التأثير؟.. سنرى

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دبي – العربية.نت

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اعتبرت روسيا أن "عدم اليقين" في نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة "له عواقب سلبية محتملة على الشؤون الدولية والاقتصادية".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف تساؤله: "إلى متى ستستمر هذه الفترة من عدم اليقين؟ وما مدى قوة هذا التأثير؟.. سنرى".

واعتبر بيسكوف أن "غياب نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة يجعل من المستحيل التعليق عليها، نفضل انتظار النتائج".

لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اوزاكا باليابان في يونيو 2019
لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اوزاكا باليابان في يونيو 2019

ولا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية معلقة بانتظار النتائج في عدد قليل من الولايات الرئيسية يجري فيها فرز الأصوات، بينما لا تسمح حدة المنافسة بالتكهن بالفائز في الاقتراع.

وتمنح كل ولاية عدداً محدداً من كبار الناخبين. وبحسب النتائج التي أعلنت حتى الآن، حصل جو بايدن على 264 ناخباً، ودونالد ترمب 214. ويفترض أن يحصل المرشح على 270 صوتا لدخول البيت الأبيض.

من فرز الأصوات في بنسيلفانيا
من فرز الأصوات في بنسيلفانيا
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ويصر الرئيس ترمب على وجود مشاكل كبيرة في التصويت وفرز الأصوات، خاصة مع التصويت عبر البريد، كما رفع الجمهوريون دعوى قضائية في ولايات مختلفة بشأن الانتخابات.

من جهته، يشدد الديمقراطيون على ضرورة مواصلة فرز الأصوات دون عوائق. وقد شوهدت مظاهرات مساء الأربعاء في عدد من المدن الأميركية، منها نيويورك وبورتلاند وأتلانتا وديترويت وأوكلاند، طالب فيها النشطاء باستمرار عملية الفرز.

في المقابل تجمّع العشرات من المؤيدين الغاضبين لترمب في مراكز فرز الأصوات في ديترويت وفينيكس حيث لم تكن النتائج في صالحه يوم الأربعاء في الولايتين الرئيسيتين (ميشيغن وأريزونا).

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