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الديمقراطيون يتجهون للحفاظ على أغلبية مجلس النواب

A view of Capitol Hill while voters across the United States participate in midterm elections November 6, 2018 in Washington, DC. Americans vote Tuesday in critical midterm elections that mark the first major voter test of Donald Trump's presidency, with control of Congress at stake.
مبنى الكونغرس

الديمقراطيون يتجهون للحفاظ على أغلبية مجلس النواب

فاز الديمقراطيون بـ46 مقعداً في مجلس الشيوخ فيما يسيطر الجمهوريون إلى الآن على 48 مقعداً

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دبي - قناة العربية

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يتجه الحزب الديمقراطي إلى المحافظة على الأغلبية بالنسبة إلى انتخابات مجلس النواب الأميركي، بعد أن حصد حتى اللحظة 208 مقاعد، مقابل 193 مقعدا لصالح الجمهوريين.

وللحصول على الأغلبية يجب الفوز بـ218 مقعداً.

ومازالت النتائج في الكونغرس غير رسمية حتى الآن.

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وفي مجلس الشيوخ، فقد فاز الديمقراطيون بـ46 مقعداً، فيما يسيطر الجمهوريون إلى الآن على 48 مقعداً.

وفيما يخص نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمس الخميس، إنهم (الحزب الجمهوري) حافظوا على مقاعدهم في المجلس.

وأضاف: "حافظنا على مجلس الشيوخ على الرغم من أن لدينا ضعف عدد المقاعد المرشحة من تلك التابعة للديمقراطيين، وفي الولايات حيث المنافسة متقاربة جدا، قمنا بعمل ممتاز فيما يخص مجلس الشيوخ".

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