الديمقراطيون يتجهون للحفاظ على أغلبية مجلس النواب

يتجه الحزب الديمقراطي إلى المحافظة على الأغلبية بالنسبة إلى انتخابات مجلس النواب الأميركي، بعد أن حصد حتى اللحظة 208 مقاعد، مقابل 193 مقعدا لصالح الجمهوريين.

وللحصول على الأغلبية يجب الفوز بـ218 مقعداً.

ومازالت النتائج في الكونغرس غير رسمية حتى الآن.

وفي مجلس الشيوخ، فقد فاز الديمقراطيون بـ46 مقعداً، فيما يسيطر الجمهوريون إلى الآن على 48 مقعداً.

وفيما يخص نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمس الخميس، إنهم (الحزب الجمهوري) حافظوا على مقاعدهم في المجلس.

وأضاف: "حافظنا على مجلس الشيوخ على الرغم من أن لدينا ضعف عدد المقاعد المرشحة من تلك التابعة للديمقراطيين، وفي الولايات حيث المنافسة متقاربة جدا، قمنا بعمل ممتاز فيما يخص مجلس الشيوخ".