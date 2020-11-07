في لقاء على قناة "فوكس نيوز"، يوم الجمعة، قال محامي الفريق القانوني للمرشح الجمهوري، دونالد ترمب، جاي سيكولو، إن محامي حملة ترمب يجب أن يطالبوا بإعادة فرز الأصوات يدويًا لأي مقاطعات أخرى تستخدم نفس البرنامج، الذي تستخدمه مقاطعة أنتريم، في ميشيغن، وهي مقاطعة حدثت فيها أخطاء كارثية في العد، وتم التبليغ عنها.

وقال سيكولو إذا استخدمت 30 ولاية برنامجًا ثبت بالفعل وجود خلل فيه بما يقارب 6000 صوت في منطقة اقتراع واحدة، يجب على المحامين في كل ولاية من تلك الولايات المطالبة بالإصلاح والمطالبة بإعادة فرز الأصوات يدوياً".

وكانت آلاف من بطاقات الاقتراع في ميشيغن، التي كانت مخصصة لمرشحين جمهوريين، تم عدها وتحويلها بشكل خاطئ للديمقراطيين في مقاطعة واحدة على الأقل في الولاية، وفقًا لرئيسة الحزب الجمهوري في ميشيغن، لورا كوكس، والتي قالت إن 47 مقاطعة أخرى استخدمت نفس البرنامج الذي عانى من هذا "الخلل".

وكشفت كوكس عن الخطأ الفظيع الذي حدث في مقاطعة أنتريم بولاية ميشيغن، والتي شهدت تحويل آلاف الأصوات إلى الديمقراطيين بدلاً من الجمهوريين.