وعدت أول امرأة تنتخب نائبة للرئيس في الولايات المتحدة، كامالا هاريس، السبت بـ "بدء العمل" دون تأخر لترميم "روح أميركا"، في أول تصريح تدلي به بعد إعلان فوز جو بايدن بالرئاسة.

وكتبت كامالا هاريس في تغريدة: "ما هو على المحك في هذه الانتخابات يتخطى بكثير جو بايدن وأنا نفسي. الأمر يتعلق بروح أميركا وتصميمنا على الكفاح من أجلها. ثمة عمل هائل ينتظرنا، دعونا نبدأ العمل".

كامالا هاريس تهاتف جو #بايدن بعد إعلان الفوز: لقد فعلناها



تغطية #العربية الخاصة لـ #السباق_الرئاسي الأميركي#الانتخابات_الأميركية pic.twitter.com/g4yuRt21Mq — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) November 7, 2020

وغرد المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي أعلنت وسائل إعلام أميركية فوزه بالرئاسة الأميركية، السبت، على "تويتر" قائلا: "تشرفت باختياركم لي زعيما للأمة".

وفاز بايدن بالانتخابات الأميركية على دونالد ترمب، السبت، حسب توقعات نشرتها وسائل إعلام أميركية، في انتصار يأتي بعدما انتزع المرشح الديموقراطي عدة ولايات حاسمة كان خصمه الجمهوري فاز فيها في 2016.

وأعلنت كل من "سي إن إن" و"إن بي سي نيوز" و"سي بي إس نيوز" أن نتيجة الاقتراع حُسمت لصالحه، بعدما جمع 273 من أصوات الهيئة الناخبة إثر فوزه في ولاية بنسلفانيا.