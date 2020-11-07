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أول نائبة رئيس أميركي.. هاريس: "دعونا نبدأ العمل"

كامالا هاريس خاص العربية نت
كامالا هاريس
الانتخابات الأميركية

أول نائبة رئيس أميركي.. هاريس: "دعونا نبدأ العمل"

هاريس: الأمر يتعلق بروح أميركا وتصميمنا على الكفاح من أجلها

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ويلمنغتون (الولايات المتحدة) - فرانس برس

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وعدت أول امرأة تنتخب نائبة للرئيس في الولايات المتحدة، كامالا هاريس، السبت بـ "بدء العمل" دون تأخر لترميم "روح أميركا"، في أول تصريح تدلي به بعد إعلان فوز جو بايدن بالرئاسة.

وكتبت كامالا هاريس في تغريدة: "ما هو على المحك في هذه الانتخابات يتخطى بكثير جو بايدن وأنا نفسي. الأمر يتعلق بروح أميركا وتصميمنا على الكفاح من أجلها. ثمة عمل هائل ينتظرنا، دعونا نبدأ العمل".

وغرد المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي أعلنت وسائل إعلام أميركية فوزه بالرئاسة الأميركية، السبت، على "تويتر" قائلا: "تشرفت باختياركم لي زعيما للأمة".

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وفاز بايدن بالانتخابات الأميركية على دونالد ترمب، السبت، حسب توقعات نشرتها وسائل إعلام أميركية، في انتصار يأتي بعدما انتزع المرشح الديموقراطي عدة ولايات حاسمة كان خصمه الجمهوري فاز فيها في 2016.

وأعلنت كل من "سي إن إن" و"إن بي سي نيوز" و"سي بي إس نيوز" أن نتيجة الاقتراع حُسمت لصالحه، بعدما جمع 273 من أصوات الهيئة الناخبة إثر فوزه في ولاية بنسلفانيا.

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