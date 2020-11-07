تهافتت حشود، السبت، إلى محيط البيت الأبيض في وسط واشنطن مطلقين هتافات وأبواق السيارات للاحتفال بفوز الديموقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية.

وقرع مؤيدو الديمقراطي بايدن الأواني وأطلقوا العنان لأبواق سياراتهم وأشعلوا الألعاب النارية في مختلف أنحاء المدن الأميركية بعد أن اقتنص مرشحهم الرئاسة الأميركية في فوز صعب على الرئيس ترمب.

وبعد دقائق من إعلان كبرى المحطات التلفزيونية فوز بايدن بعد أربعة أيام حبس فيها الأميركيون أنفاسهم ترقبا لما ستسفر عنه انتخابات الثالث من نوفمبر، تدفق الناس للاحتفال خارج سياج أمني وتردد دوي الألعاب النارية من بعيد.

Police have shut off to vehicles 16th St NW below N st in #WashingtonDC as people gather to celebrate ⁦@JoeBiden⁩ and on man blows a party horn pic.twitter.com/8Qm7NuEdKy — Daniella Cheslow (@DaniellaCheslow) November 7, 2020

وفي حي دوبونت سيركل القريب، خرج بضع مئات في موكب باتجاه البيت الأبيض وهم يعزفون الموسيقى ويغنون ويرقصون على وقع أبواق السيارات والأجراس.



وفي ضاحية بروكلين في نيويورك انطلقت أبواق السيارات ولوح الناس بقبضات أيديهم في الهواء ابتهاجا وهتفوا فرحا في الشوارع.

وقال اندرو ريفين (45 عاما): "انتهى الكابوس". وعلق جاره جينيث هنري (51 عاما): "بوسعنا الآن أن نتنفس مرة أخرى".

وترددت الصيحات والهتافات وانطلقت الألعاب النارية في حي ايست أتلانتا فيلدج، وهو معقل ديمقراطي في أتلانتا، مع إعلان فوز بايدن بالرئاسة.

Police have shut off to vehicles 16th St NW below N st in #WashingtonDC as people gather to celebrate ⁦@JoeBiden⁩ and on man blows a party horn pic.twitter.com/8Qm7NuEdKy — Daniella Cheslow (@DaniellaCheslow) November 7, 2020

وذكرت إيمي بريسلتون (37 عاما)، وهي مصممة جرافيك حرة في أتلانتا، أنها كانت تمشي مع ابنتها سيلفي البالغة من العمر عامين والتي سألتها "ما الذي يحدث يا أمي؟".

وأضافت: "قلت لها إن الشخص الصالح فاز. كما أن امرأة ستصبح الآن نائبة للرئيس. وردت الطفلة: "أريد أن أكون رئيسة".

وفاز بايدن بالانتخابات الأميركية على دونالد ترمب، حسب ما أعلنت وسائل الإعلام الأميركية الكبرى، السبت، في انتصار يشكل منعطفا تاريخيا لأميركا والعالم بعد أربع سنوات من ولاية رئاسية صاخبة.

وتعهد بايدن، السبت بأن يكون "رئيس جميع الأميركيين". وقال في بيان: "إني أتشرف بالثقة التي وضعها الأميركيون فيّ وفي نائبة الرئيس المنتخبة" كامالا هاريس، مضيفا "مع انتهاء الحملة، حان الوقت لندع الغضب والخطاب المحتدم خلفنا ونتجمع كأمة. حان الوقت لتتجمع أميركا وتضمد جراحها".

ووعدت أول امرأة تنتخب نائبة للرئيس في الولايات المتحدة، كامالا هاريس، السبت بـ "بدء العمل" دون تأخر لترميم "روح أميركا"، في أول تصريح تدلي به بعد إعلان فوز جو بايدن بالرئاسة.

وقالت رئيس مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إن انتخاب المرشح الديمقراطي بايدن يمثل فجر يوم جديدا من الأمل لأميركا.

فيما ذكر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن بايدن سيكون رئيسا عظيما لكل الأميركيين