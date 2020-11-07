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إصابة كبير موظفي البيت الأبيض بكوفيد-19

مارك ميدوز
فيروس كورونا

إصابة كبير موظفي البيت الأبيض بكوفيد-19

لم يتضح على الفور متى وكيف أصيب مارك ميدوز

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، رويترز

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قال مصدر مطلع، السبت، إنه تم تشخيص إصابة مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض بكوفيد-19.

ولم يتضح على الفور متى وكيف أصيب ميدوز.

سجّلت الولايات المتّحدة، أكثر من 127 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يوميّة قياسيّة لليوم الثالث على التوالي، حسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز"، أعلنتها السبت.

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وأظهرت بيانات الجامعة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنّه بين يومَي الخميس والجمعة، سجّلت الولايات المتحدة 127,021 إصابة جديدة بالفيروس.

وخلال الفترة الزمنية نفسها، توفي 1149 شخصا جراء كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

ولليوم الرابع على التوالي تسجّل الولايات المتّحدة حصيلة وفيات بكورونا تتخطّى الألف وفاة، وهو أمر لم يحصل منذ أغسطس المنصرم.

وبذلك، يرتفع العدد التراكمي للمصابين بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، الجمعة، إلى 9.7 مليون شخص، والمتوفين إلى أكثر من 236 ألفا منذ بدء الجائحة.

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