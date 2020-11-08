تعهّد الديموقراطي جو بايدن مساء السبت بتوحيد الأميركيّين والسعي إلى رأب الصدع في البلاد، بعد فوزه على الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات التي جرت الثلاثاء.

وقال بايدن في خطاب إعلان النصر متوجّهاً إلى أنصاره الذين احتشدوا في الهواء الطلق في مسقط رأسه ويلمنتغون بولاية ديلاوير "حان وقت الشفاء في أميركا (...) أتعهّد أن أكون رئيساً لا يسعى إلى التقسيم بل إلى التوحيد".

وإذ أقرّ بايدن بأنّ أنصار ترمب أصيبوا بخيبة أمل من جرّاء فوزه، قال "هؤلاء ليسوا أعداءنا. إنهم أميركيّون"، متعهّداً من جهة أخرى "جعل أميركا محترمة في العالم مجدّداً".

وأكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، على أنه حان الوقت للابتعاد عن اللغة العدائية.

ووعد بايدن في خطاب الفوز بالعمل على إعادة إحياء الطبقة الوسطى، مؤكدا أن إحياء الاقتصاد لن يكون دون السيطرة على كورونا، ومشددا في الوقت ذاته على العمل للسيطرة على فيروس كورونا.

كما تعهد بايدن بالعمل على تحقيق العدالة العرقية في أميركا، مشيرا إلى أن هذا وقت التعافي ومداوة الجراح في أميركا.

واعتبر الرئيس الديمقراطي أن الولايات المتحدة تعرضت لهزة بسبب حالة الإنقسام، ملحا على ضرورة الاتحاد لأن العالم يراقب الولايات المتحدة .

وأردف الرئيس المنتخب قائلا "سنعمل على تسخير كافة الإمكانيات لتوفير الحماية للمواطنين" وأضاف "سنعمل على خلق الوظائف والحفاظ على الكرامة".

وذكر بايدن أن أكثر من 74 مليون أميركي صوتوا له، لافتا إلى أن إدارته ستصنع التاريخ مع اختيار أول امرأة لمنصب نائب الرئيس، وهي كامالا هاريس.

وكان الديمقراطي جو بايدن الذي أعلنت وسائل أميركية فوزه بالرئاسة الأميركية، السبت، قد غرد في وقت سابق على "تويتر" قائلا: "تشرفت باختياركم لي زعيما للأمة".

وتعهد بايدن، السبت بأن يكون "رئيس جميع الأميركيين". وقال في بيان: "إني أتشرف بالثقة التي وضعها الأميركيون فيّ وفي نائبة الرئيس المنتخبة" كامالا هاريس، مضيفا "مع انتهاء الحملة، حان الوقت لندع الغضب والخطاب المحتدم خلفنا ونتجمع كأمة. حان الوقت لتتجمع أميركا وتضمد جراحها".

ورأى النائب السابق للرئيس باراك أوباما، البالغ من العمر 77 عاما، أن المشاركة القياسية في الانتخابات بالرغم من "العقبات غير المسبوقة" هي "دليل جديد على أن الديموقراطية تنبض بقوة في قلب أميركا".

وقال: "نحن الولايات المتحدة الأميركية. ليس هناك إطلاقا ما لا يمكننا القيام به، إذا قمنا به معا".

ووسائل إعلام أميركية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية، بعد تغلّبه على الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترمب، في انتخابات شغلت العالم بأسره وحظيت باهتمام غير مسبوق، كما بدأ بايدن بترتيب فريقه لإدارة البيت الأبيض.