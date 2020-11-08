رؤساء أميركيون حاولوا الفوز بولاية ثانية وخرجوا مهزومين

قبل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حاول 11 رئيسا الفوز عبر الانتخابات بولاية ثانية، وخرجوا مهزومين عبر صناديق الاقتراع، أولهم كان الفيدرالي John Adams الراحل في 4 يوليو 1826 بعمر 90 سنة، والوارد بسيرته أنه كان محاميا ودبلوماسيا ورجل دولة ومنظرا سياسيا، وأول نائب رئيس، والرئيس الثاني في تاريخ الولايات المتحدة بعد الشهير جورج واشنطن.

انتخبوه رئيسا في 1797 وحين حاول الفوز في انتخابات عام 1800 لولاية ثانية، هزمه من أصبح أحد أشهر الرؤساء الأميركيين، وهو توماس جيفرسون. الشيء نفسه حدث لابنه John Quincy Adams المتوفى في 1848 بعمر 81 سنة، وكان محاميا وعضوا في مجلس الشيوخ، على حد ما قرأت "العربية.نت" بسيرته، الوارد فيها أنه فاز في انتخابات 1825 الرئاسية بالمنصب الأول في البلاد، وفشل بالفوز بولاية ثانية في انتخابات 1829 التي جاءت بأندرو جاكسون رئيسا.

الجد والحفيد والأقصر حكما

بعده حاول الرئيس الثامن للولايات المتحدة، وهو Martin Van Buren الراحل في 1862 بعمر 79 سنة، وانتهى ترشحه في انتخابات 1841 بهزيمة على يد William Henry Harrison الضابط العسكري والسياسي، والرجل الذي كان أول رئيس يموت وهو في منصبه، ففي 1841 توفي بعمر 68 في اليوم الثاني والثلاثين من ولايته، ليكون حكمه الأقصر بتاريخ أميركا.





كما فشل السياسي والمحامي Grover Cleveland بالفوز في الانتخابات بولاية ثانية أيضا، لكنه اشتهر بأنه الرئيس الوحيد الذي تولى المنصب لفترتين غير متتاليتين، فقد كان الرئيس 22 عام 1884 ثم الرئيس 24 عام 1892 وتوفي بنوبة قلبية حين كان في 1908 بعمر 71 سنة، ومثله فشل الرئيس Benjamin Harrison بالفوز في انتخابات 1893 بولاية ثانية أيضا، وهو حفيد الرئيس التاسع ويليام هنري هاريسون، وهما الجد والحفيد الوحيدان اللذان شغلا منصب الرئاسة في تاريخ الولايات المتحدة، قبل وفاته في 1901 بعمر 67 عاما.

أما الرئيس 27 للولايات المتحدة، وهو William Taft الراحل في 1930 بعمر 72 سنة، فلم يفلح أيضا بالفوز في 1912 بولاية ثانية. كما فشل الرئيس Herbert Hoover بالفوز في 1933 بولاية ثانية أيضا. وبعده مرت 43 سنة ليشهد العالم رئيسا أميركيا يفشل بالفوز في 1976 بولاية ثانية جاهد كثيرا ليحصل عليها، وهو جيرالد فورد.

أيضا لم ينجح بالمسعى نفسه جيمي كارتر، الحاصل في 2002 على نوبل للسلام، والمستمر حيا للآن وقد بلغ عمره 96 سنة، فقد حاول في 1981 ولم يحالفه النجاح، تماما كما لم يحالف النجاح الرئيس جورج بوش الأب، فقد حاول في 1993 وانتهى جهده بلا طائل، ثم تقاعد إلى حين وفاته في 2018 بعمر 94 عاما، وتلاه الرئيس دونالد ترمب حاليا.