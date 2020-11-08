لليوم الرابع.. زيادة قياسية بإصابات كورونا في أميركا

أفاد إحصاء لرويترز بتسجيل زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، أمس السبت، لليوم الرابع بلغت ما لا يقل عن 131420 إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى ما يقارب 9.91 مليون حالة.

إلى ذلك، سجلت 17 ولاية زيادة يومية قياسية يوم السبت، بينما سجلت 14 ولاية أرقاما يومية قياسية للمرضى في المستشفيات.

وتجاوز العدد اليومي للوفيات على مستوى البلاد أكثر من ألف وفاة لليوم الخامس على التوالي أمس السبت، بحسب إحصاء رويترز.

وسجلت عشر ولايات أميركية حتى الآن أعداد وفيات يومية قياسية خلال الأسبوع الأول من نوفمبر تشرين الثاني.

وبالنسبة لمتوسط سبعة أيام، تسجل الولايات المتحدة أكثر من 100 ألف إصابة جديدة يومياً، أي ما يمثل أكثر من مجموع المتوسط بالنسبة للهند وفرنسا، وهما اثنتان من أكثر الدول المتضررة بالفيروس في آسيا وأوروبا.