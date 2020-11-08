محامي ترمب: سنرفع 5 دعاوى بشأن تزوير انتخابات أميركا

أعلن محامي الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، رودي جولياني، الأحد رفع 4 أو 5 دعاوى نهاية الأسبوع بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية التي انتهت بفوز الديمقراطي جو بايدن.

وقال "الرئيس محق في عدم الاعتراف بفوز بايدن حتى الآن".

كما نشر تغريدات عبر منصة تويتر أيد فيها تصريحات ترمب حول التزوير في الانتخابات.

وكتب: "ليلة الانتخابات في بنسلفانيا تم إلغاء 800 ألف صوت من خلال مئات الآلاف من بطاقات الاقتراع التي تم فرزها دون أي مراقب جمهوري".

وتساءل "لماذا تم استبعاد الجمهوريين؟"، مؤكدا أنه سيتوجه للمحكمة.

Up early working on PA.



@realDonaldTrump election night 800,000 lead was wiped out by hundreds of thousands of mail in ballots counted without any Republican observer.



Why were Republicans excluded?



Tweet me your guess, while I go prove it in court. — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) November 8, 2020

وقبل ساعات، جدد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، الأحد، اتهاماته بوجود تزوير تخلل التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن أي خطأ في نظام فرز الأصوات يهدد الانتخابات بأكملها.

قال في سلسلة تغريدات نشرها على "تويتر"، "يجب أن ندقق في الأصوات، لدينا معلومات بوجود تزوير في ولاية بنسلفانيا".

كما أضاف "يجب فصل أصوات البريد في بنسلفانيا عن أصوات الاقتراع المباشر".

يذكر أن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز في الانتخابات الرئاسية الأميركية على الرئيس الجمهوري، دونالد ترمب، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية بارزة السبت.

وقال جو بايدن في خطاب إعلان النصر أن أكثر من 74 مليون أميركي صوتوا له، لافتاً إلى أن إدارته ستصنع التاريخ مع اختيار أول امرأة لمنصب نائب الرئيس، وهي كامالا هاريس.