من ترمب إلى بايدن.. تويتر ينقل لقب الرئيس الأميركي

بعد ساعات قليلة من إعلان وسائل إعلام أميركية مساء السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأميركية، ألغى موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" لقب الرئيس الأميركي من حساب دونالد ترمب، وأبقى على الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة.

وتعتبر منصة "تويتر" المنصة المفضلة للرئيس المنتهيه ولايته، وشهدت علاقته بها مناكفات مستمرة، ويتابعه فيها حوالي 89 مليون شخص.

في حين أقدم بايدن، على تغيير توصيفه في صفحته الرسمية على موقع الطائر الأزرق وكتب "الرئيس المنتخب، زوج الدكتورة جيل بايدن (مع الإشارة لها)، الأب والجد الفخور. على استعداد لإعادة البناء بشكل أفضل لجميع الأميركيين"

كما شارك فيديو لصور من دعم مؤيديه وحملاته الانتخابيه وكتب "من أعماق قلبي شكرا لكم".

هذا وكان المرشح الديمقراطي غرد بعد إعلان فوزه قائلا: "تشرفت باختياركم لي زعيما للأمة".

From the bottom of my heart: thank you. pic.twitter.com/s76oHFkr66 — Joe Biden (@JoeBiden) November 8, 2020

وتعهد بأن يكون "رئيس جميع الأميركيين"، قائلاً في بيان: "إني أتشرف بالثقة التي وضعها الأميركيون فيّ وفي نائبة الرئيس المنتخبة" كامالا هاريس، مضيفاً "مع انتهاء الحملة، حان الوقت لندع الغضب والخطاب المحتدم خلفنا ونتجمع كأمة. حان الوقت لتتجمع أميركا وتضمد جراحها".

يشار إلى أن وسائل إعلام أميركية مرموقة كانت أعلنت أمس فوز المرشح الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأميركية، بعد تغلّبه على الرئيس الجمهوري الحالي، دونالد ترمب، في انتخابات شغلت العالم بأسره وحظيت باهتمام غير مسبوق، على مدى أيام عدة لا سيما بعد أن تأخرت نتائج الفرز في ولايات حاسمة، ولا تزال.