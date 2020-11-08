هاريس: تم البدء بفتح صفحة جديدة في الولايات المتحدة

قالت نائبة الرئيس الأميركي المنتخب كامالا هاريس، ليلة السبت إلى الأحد، إنه تم البدء بفتح صفحة جديدة في الولايات المتحدة، وإن جو بايدن سيعمل على علاج جراح البلاد.

وأضافت هارس في كلمة لها عقب إعلان جو بايدن رئيسا منتخبا للولايات المتحدة الأميركية، إن بايدن لديه قدرة على تخطي كافة الحواجز التي تعيشها بلادنا.

وذكرت هاريس أنها أول إمرأة تصل لهذا المنصب ولن تكون الأخيرة، معربة عن فخرها بتولي منصب نائب الرئيس.

وفي وقت سابق السبت عدت أول امرأة تنتخب نائبة للرئيس في الولايات المتحدة، كامالا هاريس، بـ "بدء العمل" دون تأخر لترميم "روح أميركا".

وكتبت كامالا هاريس في تغريدة: "ما هو على المحك في هذه الانتخابات يتخطى بكثير جو بايدن وأنا نفسي. الأمر يتعلق بروح أميركا وتصميمنا على الكفاح من أجلها. ثمة عمل هائل ينتظرنا، دعونا نبدأ العمل".