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أول دولة.. أميركا تتخطى حاجز 10 ملايين إصابة بكوفيد 19

قسم العناية المركزة لعلاج مرضى كورونا في تكساس - فرانس برس
فيروس كورونا

أول دولة.. أميركا تتخطى حاجز 10 ملايين إصابة بكوفيد 19

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دبي - العربية.نت

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أصبحت الولايات المتحدة أول دولة في العالم تتجاوز حاجز العشرة ملايين إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة وذلك طبقا لإحصاء لرويترز الأحد مع اجتياح الموجة الثالثة من كوفيد-19 جميع أنحاء البلاد.

وجاء هذا التطور، في نفس اليوم الذي تجاوز فيه عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم 50 مليونا.

كما سجلت الولايات المتحدة نحو مليون إصابة في الأيام العشرة الماضية في أعلى معدل إصابة منذ أن سجلت البلاد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ولاية واشنطن قبل 293 يوما.

عدد قياسي

وذكر إحصاء رويترز أن الولايات المتحدة سجلت عددا قياسيا من الإصابات بكوفيد-19 بلغ 131420 حالة يوم السبت وسجلت أكثر من 100 ألف إصابة أربع مرات خلال الأيام السبعة الماضية.

هذا وتوفي أكثر من 237 ألف أميركي جراء كوفيد-19 منذ ظهور المرض الناجم عن فيروس كورونا لأول مرة في الصين أواخر العام الماضي.

قسم العناية المركزة لعلاج مرضى كورونا في تكساس - فرانس برس
قسم العناية المركزة لعلاج مرضى كورونا في تكساس - فرانس برس

ويشير تحليل لرويترز إلى أن حالات الوفاة المسجلة في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من ألف حالة لليوم الخامس على التوالي يوم السبت وهو اتجاه شوهد آخر مرة في منتصف أغسطس آب.

إلى ذلك، يقول خبراء الصحة إن من المتوقع زيادة حالات الوفاة خلال ما بين أربعة وستة أسابيع بعد زيادة حالات الإصابة.

وتعهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، السبت، بجعل التصدي للجائحة إحدى أهم أولوياته والتحرك العاجل لإيجاد لقاح آمن وفعال ضد كوفيد 19.

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