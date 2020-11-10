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مصادر: 4 قرارات مهمة سيتخذها بادين عند تسلمه الرئاسة

U.S. President-elect Joe Biden speaks to reporters about efforts to confront the coronavirus disease (COVID-19) pandemic after meeting with members of the Transition COVID-19 Advisory Board in Wilmington, Delaware, U.S., November 9, 2020. REUTERS/Jonathan Ernst
بايدن يتحدث خلال مؤتمر أعلن فيه عن إنشاء مجلس استشاري لمكافحة كورونا
أميركا وبايدن

مصادر: 4 قرارات مهمة سيتخذها بادين عند تسلمه الرئاسة

على جدول أعمال بايدن الانضمام مجدداً لاتفاقية باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية وقراران آخران مهمان

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واشنطن - بندر الدوشي

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رجّحت قناة "فوكس نيوز" الأميركية أن يقوم الرئيس المنتخب، جو بايدن، في يومه الأول في البيت الأبيض، بإصدار أربعة أوامر تنفيذية يعكس فيها 4 اتجاهات كان قد سلكها الرئيس الحالي دونالد ترمب في عدد من القضايا، حسب ما نقلته المحطة عن مصادر في حملة المرشح الديمقراطي الفائز.

بايدن يخرج من أحد الاجتماعات في ديلاوير أمس
بايدن يخرج من أحد الاجتماعات في ديلاوير أمس

وستشمل الإجراءات التنفيذية المرجَّح اتخادها من قبل بايدن: الانضمام مجدداً إلى اتفاقية باريس للمناخ، وإعادة العمل ببرنامج خاص بالأطفال المهاجرين، وعودة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية، وإلغاء حظر السفر الذي فرضه ترمب على موطني بعض الدول.

وجاء هذا التعهد من قبل حملة بايدن، بعد أن أعلن بايدن فوزه بالانتخابات الرئاسية لعام 2020. من جهتها، تعهدت حملة ترمب بمواصلة الطعن في النتائج، مشيرةً إلى خلل في عملية فرز الأصوات.

بايدن يتحدث خلال مؤتمر أعلن فيه عن إنشاء مجلس استشاري لمكافحة كورونا
بايدن يتحدث خلال مؤتمر أعلن فيه عن إنشاء مجلس استشاري لمكافحة كورونا
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وتشير الترجيحات إلى نية بايدن إطلاق عملية طويلة الأمد لإلغاء مجموعة متنوعة من السياسات التي انتهجها ترمب. فقد تعهد بايدن مراراً بإلغاء التخفيضات الضريبية التي فرضها ترمب. ومن المرجح أن تكون السياسات المتعلقة بالإجهاض وبقانون الرعاية الصحية في سدة اهتمامات إدارة بايدن أيضاً.

وينوي بايدن إرجاع الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية، وذلك ضمن جهود أوسع ينوي بذلها لمكافحة فيروس كورونا عند تولي منصبه. وكان الديمقراطيون قد استنكروا قرار ترمب بالخروج من المنظمة في وسط الوباء. وقد دافع ترمب عن هذه الخطوة، معتبراً أنها وسيلة لمحاسبة المنظمة على الأخطاء الكبيرة التي اركبتها خلال الوباء.

وفي خطوة رسمية، شكل الرئيس المنتخب مجلساً استشارياً لمكافحة كورونا، يتضمن عددا كبيرا من العلماء والأطباء. وقال بايدن إن "التحدي الماثل أمامنا الآن لا يزال هائلاً ومتزايداً، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة لمكافحة هذا الوباء"، مضيفاً: "ما زلنا نواجه شتاءً مظلماً".

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